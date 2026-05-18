Rimini, al Cinema Tiberio il docufilm sulla paternità contemporanea

“Papà ha bruciato i biscotti” racconta fatiche e cambiamenti del ruolo di padre tra testimonianze, esperti e un dibattito con il regista e il professor Baldoni

Può sembrare una cosa piccola, ma dentro ci sono storie, tentativi, fatica, amore: essere padri oggi non ha un manuale. Proprio l’esplorare senza filtri il lato meno raccontato della paternità, mostrando le fatiche e i cambiamenti emotivi attraverso le testimonianze dirette di genitori ed esperti, è l’intento del film documentario "Papà ha bruciato i biscotti", diretto da Jeffrey Zani, che viene proiettato mercoledì 20 maggio, alle ore 18, al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano 16).

L’appuntamento, dedicato alle sfide della paternità contemporanea e promosso dal Consultorio Familiare di Rimini e Riccione, prevede la proiezione del docufilm (durata 55 minuti) che alterna immagini domestiche e interviste ad esperti per dare voce a un disagio spesso nascosto e spronare gli uomini a chiedere supporto, seguita poi da un momento di dialogo e approfondimento con lo stesso regista e il professor Franco Baldoni (Università di Bologna).

L’incontro, che fa parte del percorso “Trame di cura: intrecciare relazioni, costruire comunità” del Distretto di Rimini, propone dunque una riflessione sulle trasformazioni della paternità contemporanea, sui cambiamenti dei ruoli familiari e sulle relazioni di cura, a partire da uno sguardo che intreccia quotidianità, emozioni e vita sociale.

Ingresso gratuito (benvenuti bambini e bambine) con iscrizione consigliata fino ad esaurimento posti.

Iscrizione qui