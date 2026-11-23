Rimini, al Cinema Tiberio il documentario sullo sciopero delle donne islandesi

“Un giorno senza donne” di Pamela Hogan racconta la mobilitazione del 24 ottobre 1975, quando il 90% delle islandesi si fermò per un'intera giornata. Due proiezioni il 24 e 25 novembre, con biglietto unico a 5 euro.

Il 24 ottobre 1975 il 90% delle donne islandesi incrociò le braccia. Per un giorno smisero di lavorare, occuparsi della casa e accudire i figli. Fabbriche, scuole, negozi e uffici si ritrovarono così a fare i conti con quanto fosse indispensabile il contributo femminile per il funzionamento del Paese.

A quella giornata è dedicato “Un giorno senza donne”, il documentario di Pamela Hogan in scena al Cinema Tiberio di Rimini domani alle 17 e mercoledì alle 19. Il film, proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano, ripercorre una protesta che ha segnato la storia sociale e politica dell'Islanda. Attraverso testimonianze, materiali d'archivio e i ricordi delle protagoniste, Hogan ricostruisce la mobilitazione, sostenuta anche dal collettivo femminista The Red Stockings. Donne di età, esperienze e convinzioni diverse si unirono per affermare il valore del proprio lavoro e rendere visibile il peso delle attività che ogni giorno sostenevano la società.

Quello sciopero ebbe conseguenze durature sulla condizione femminile e sulla percezione del ruolo delle donne nella vita pubblica e privata, contribuendo al percorso dell'Islanda verso una posizione di primo piano nelle politiche per la parità di genere. Il biglietto per entrambe le proiezioni è unico e costa 5 euro.