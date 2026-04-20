Rimini, al Cinema Tiberio la rassegna gratuita con Rete della Salute: “Bobò” di Pippo Delbono

Omaggio all’amico e collaboratore Vincenzo Cannavacciuolo, in arte Bobò, che fu un artista presente in tanti dei suoi spettacoli teatrali

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita, in collaborazione con Rete della Salute, una rassegna cinematografica ad ingresso gratuito con inizio proiezioni alle ore 21.

Mercoledì 22 aprile è in programma Bobò di Pippo Del Bono, omaggio all’amico e collaboratore Vincenzo Cannavacciuolo, in arte Bobò, che fu un artista presente in tanti dei suoi spettacoli teatrali. Dagli albori del loro rapporto, quando Delbono nel 1995 lo incontrò per la prima volta nel manicomio di Aversa dove aveva trascorso decenni, e attraversando poi un numero smisurato di esperienze condivise sul palco preziosamente catturate nei tanti materiali d’archivio, si delinea una comunicazione atipica ma profondamente affettuosa, e un riconoscimento delle qualità uniche di un performer come pochi altri: “sordomuto, microcefalo e analfabeta”, ma capace di incantare tra danza e recitazione.