Rimini, al Cinema Tiberio lo spettacolo "Alba" racconta l’esodo albanese del 1991

Mercoledì 4 novembre, nell’ambito della Rassegna Intrecci, Kastriot Shehi porta in scena la propria esperienza e la memoria dei migliaia di albanesi arrivati in Italia con la nave Vlora

Il Cinema Tiberio di Rimini propone l’edizione 2026 della Rassegna Intrecci, promossa da ACEC Emilia-Romagna e dedicata ai temi dell’accoglienza, dell’inclusione e del rapporto con culture diverse, realizzata con l’utilizzo degli strumenti del cinema e del teatro. Mercoledì 4 novembre alle ore 21 (biglietto unico € 7) è in programma lo spettacolo teatrale Alba di e con Kastriot Shei. Un racconto teatrale intenso e autobiografico, diretto e interpretato da Kastriot Shehi, che ripercorre gli eventi accaduti il 7 marzo 1991, quando migliaia di cittadini albanesi salparono sulla nave Vlora dal porto di Durazzo verso l’Italia in cerca di libertà, sicurezza e di un futuro migliore. Attraverso la propria esperienza personale, Kastriot Shehi restituisce voce a una memoria collettiva che attraversa intere generazioni e racconta il coraggio di chi ha affrontato il mare spinto dalla speranza.