Rimini, al Cinema Tiberio serata evento per Los Domingos, trionfatore ai Premi Goya 2026

In parallelo la prima visione de "La donna più ricca del mondo"

Il Cinema Tiberio di Rimini propone giovedì 16 aprile (ore 20.45) un evento speciale per il film Los Domingos, trionfatore all’edizione 2026 del Premio Goya (il maggior riconoscimento cinematografico spagnolo) dove ha vinto ben cinque premi (miglior film, migliore regia, migliore attrice, migliore attrice non protagonista e migliore sceneggiatura originale), scritto e diretto da Alauda Ruiz de Azúa con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz e Miguel Garcés. La proiezione del film, dedicata alla conversione alla vita religiosa di Ainara, una giovane diciasettenne e le ripercussioni familiari create dalla scelta, soprattutto per la zia, non credente e desiderosa che la nipote segua la strada universitaria, sarà preceduta da un collegamento in streaming con l’attore Miguel Garcés che nel film interpreta il ruolo del padre di Ainara.

Da giovedì 16 a domenica 19 aprile (giovedì 16 aprile ore 17, venerdì 17 aprile ore 21, sabato 18 aprile ore 17 ed ore 21, domenica 19 aprile ore 18.30 e 21, la proiezione di domenica 19 aprile alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano) è in programma, in prima visione, il film La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Raphaël Personnaz e André Marcon, ispirato liberamente all’affare Bettencourt. I soldi non fanno la felicità, lo sa bene Marianne Farrère, miliardaria proprietaria della galassia Windler. Marianne ‘vende’ cosmetici e bellezza ma sembra aver bruciato la sua in un matrimonio di facciata e in una gabbia di cristallo che un giorno qualcuno frantuma. Il suo impero, costruito sul collaborazionismo e l’antisemitismo, è assediato da Pierre-Alain Fantin, fotografo e scrittore irriverente e adulatore. Pierre-Alain incontra Marianne ed è subito ‘amore’, di quelli che mordono il cuore e non lo mollano più. Vulnerabile davanti a un uomo che la fa respirare di nuovo, cambiando décor e abiti, la donna lo trattiene a colpi di assegni. Lui prende tutto e ne vuole ancora. Mentre Marianne ricopre d’oro il suo nuovo giocattolo, la famiglia si inquieta e serra i ranghi. Ma lei fa i capricci e quello che vuole. Almeno fino a quando la figlia non deciderà altrimenti.