Rimini: al Fellini Museum grandi nomi del cinema mondiale omaggiano Federico Fellini

Da Carlton Cuse a John Ridley fino a Robert Powell, gli ospiti dell’Italian Global Series riflettono sull’eredità del maestro riminese

In occasione dell’Italian Global Series in corso a Rimini e Riccione fino all’11 luglio, il Fellini Museum ha accolto Carlton Cuse, tra i creatori di Lost, John Ridley, Premio Oscar per la sceneggiatura di 12 anni schiavo, e Robert Powell, indimenticabile interprete del Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli.

La visita si è trasformata presto in una conversazione sul cinema di Fellini. Davanti alla Sala di Giulietta, all'installazione della nebbia e ai costumi originali di Il Casanova di Federico Fellini e Roma, ogni ambiente ha acceso un ricordo o una riflessione.

Per Carlton Cuse, il segreto di Fellini è la capacità di lasciare le immagini aperte, sospese, senza spiegare tutto. Quel mistero che attraversa i suoi film è, in fondo, anche una delle chiavi da cui è nato l'universo di Lost. Un tema che lo sceneggiatore ha ripreso poche ore dopo al Cinema Fulgor, nell'incontro "Lost in Fellini", dedicato proprio al dialogo tra la serie e il cinema del Maestro.

John Ridley ha ritrovato invece lo sguardo di Fellini per chi vive ai margini: gli imperfetti, gli eccentrici, i personaggi che proprio nella loro fragilità diventano indimenticabili. Robert Powell ha riportato la memoria agli anni vissuti accanto a Franco Zeffirelli, ricordando con affetto la storica contrapposizione tra Fellini e Luchino Visconti, di cui Zeffirelli è stato allievo e collaboratore. Più che una visita, è stato un dialogo tra autori di generazioni diverse, accomunati dalla stessa convinzione: il cinema di Federico Fellini continua a parlare al presente e a ispirare nuove storie.



