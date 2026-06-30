Rimini, al Fellini Museum la mostra “inVisibili”: le pioniere dimenticate del cinema in primo piano

Dal 3 luglio al 30 agosto al Palazzo del Fulgor l’esposizione dedicata alle donne che hanno segnato le origini del cinema

La mostra " in Visibili. Le Pioniere del Cinema" arriva a Rimini al Palazzo del Fulgor | Fellini Museum (Piazzetta San Martino), e apre al pubblico dal 3 luglio al 30 agosto 2026.

Ideata da Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, e organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà, si inaugura il 2 luglio alle ore 18.30 come evento di preapertura della manifestazione internazionale Italian Global Series dedicata alla serialità che prenderà il via a Rimini il 3 luglio.

Un’esposizione di importanza storica e antropologica, che mette in luce la centralità del ruolo delle donne nella nascita e sviluppo dell’industria cinematografica. La mostra continua il suo percorso di valorizzazione delle protagoniste dimenticate della storia del cinema, restituendo visibilità alle donne che hanno contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico.

Dopo la prima tappa a Roma e l’arrivo dell’esposizione al Lincoln Center di New York dedicato a trenta protagoniste, l’appuntamento riminese propone una selezione del racconto di in Visibili, concentrando l'attenzione sulle vicende di tredici protagoniste, figure fondamentali e ancora poco conosciute che il pubblico sarà invitato a scoprire attraverso materiali d'archivio, fotografie, riviste d'epoca, documenti, sceneggiature e pellicole ritrovate.

Tra le protagoniste raccontate dalla mostra figurano Elvira Notari, considerata la prima regista italiana, Francesca Bertini, Adriana Costamagna, Frieda Klug, Nilde Baracchi, Paola Pezzaglia Greco, Elettra Raggio, Maria Roasio, Daisy Sylvan, Esterina Zuccarone, Elvira Giallanella, Charlotte Reiniger e Annie Vivanti. Attrici, registe, produttrici, sceneggiatrici, imprenditrici e autrici che, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, contribuirono in maniera decisiva alla costruzione dell'industria cinematografica e alla definizione del linguaggio della settima arte.

"Questa mostra nasce con l’obiettivo preciso di restituire voce alle donne che agli albori dell’industria del cinema, ne accompagnarono e orientarono il cammino con visione, talento e determinazione - dichiara Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Per troppo tempo, però, il racconto di quegli anni ne ha quasi cancellato la presenza. La ricerca condotta sui documenti dell'epoca prima dell'allestimento ha permesso di riportare alla luce storie straordinarie e di riconsegnare alla memoria collettiva un capitolo prezioso e tutto al femminile del nostro passato, rimasto troppo a lungo ai margini”.

“ in Visibili. Le Pioniere del Cinema” è un progetto culturale che restituisce il giusto riconoscimento a una generazione di donne che ha contribuito a fondare il linguaggio cinematografico moderno. La selezione presentata a Rimini offre uno sguardo intenso e rappresentativo su questo patrimonio di storie, mettendo in dialogo le origini del cinema con le nuove forme della narrazione audiovisiva contemporanea. Un'iniziativa che, nel contesto dell'Italian Global Series, arricchisce ulteriormente l'offerta culturale dell'estate riminese e riporta queste fondamentali protagoniste al centro della storia del cinema italiano e internazionale.

Con l'occasione della Mostra, al Museo Fellini verrà svelata agli ospiti la nuova statuetta raffigurante il Maximo, scultura simbolo dell'eccellenza nel campo dell'audiovisivo, realizzata in oro e in bronzo da Dante e Lorenzo Mortet, nota famiglia di orafi da sempre vicina al settore.

"Il premio Maximo ha avuto alcuni cambiamenti dalla sua nascita, fino a raggiungere l'elegante forma attuale. Quando nel 2003 in APA abbiamo ideato un premio interamente dedicato all'audiovisivo - ha sottolineato la Presidente Chiara Sbarigia - abbiamo pensato di chiamarlo "Maximo", che deriva dal latino e significa "il più grande, il migliore" e che nella cultura classica aveva un forte valore simbolico di encomio".

I premi Maximo saranno conferiti nell'ambito dell'Italian Global Series, festival ideato e organizzato da APA – Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con Cinecittà, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia-Romagna, dei Comuni di Rimini e Riccione e di AGIS, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel e Gruppo FS, diretto da Marco Spagnoli.