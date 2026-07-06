Rimini, al Mercato Coperto parte la donazione anti-spreco di alimenti

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Mercato Coperto San Francesco e Fondazione San Giuseppe

Al Mercato Coperto San Francesco il recupero delle eccedenze alimentari sta dando i primi, importanti risultati. Nei quattro sabati sperimentali di giugno, primo mese di avvio del progetto "Dal Banco alla Solidarietà", i volontari della Fondazione San Giuseppe hanno raccolto tra le 20 e le 30 cassette di prodotti a settimana, di cui circa l'80% ortofrutta ancora perfettamente commestibile e il restante 20% pesce fresco.

La fase di test, condotta ogni sabato a mezzogiorno con il passaggio dei volontari tra i banchi del mercato, ha permesso di verificare quantità e qualità del materiale recuperabile e di mettere a punto l'organizzazione della raccolta. I prodotti vengono caricati direttamente su mezzi refrigerati per garantire la corretta conservazione fino alla distribuzione alle famiglie in difficoltà seguite dalla Fondazione. Il riscontro ottenuto ha convinto gli organizzatori a valutare un ampliamento del servizio, sia in termini di giornate di raccolta sia coinvolgendo eventualmente altri enti caritativi del territorio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Mercato Coperto San Francesco e Fondazione San Giuseppe, con il coordinamento operativo di Adriacoop, che collabora con l’Amministrazione per la gestione del mercato. L'iniziativa punta a contrastare lo spreco alimentare trasformando le eccedenze ancora sicure e commestibili in una risorsa concreta per la comunità, evitando che finiscano tra i rifiuti.

Ogni operatore commerciale verifica quotidianamente la presenza di prodotti non più vendibili ma ancora idonei al consumo, decidendo volontariamente di donarli. La responsabilità della qualità del prodotto resta in capo al singolo commerciante, mentre la Direzione del mercato coordina segnalazioni e ritiri. Tra gli alimenti recuperabili rientrano frutta, verdura, pane, prodotti da forno e pesce fresco correttamente conservato, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione sociale del Mercato Coperto, che affianca alla vocazione commerciale un ruolo sempre più attivo nella solidarietà cittadina, in linea con altre iniziative promosse nella struttura, come gli eventi estivi "La Magnèda - Cena al Mercato Coperto”.