Rimini, al Museo Tonini la presentazione de “La Scelta” di Marco Bocchio

Presentato a Rimini il saggio del prof. Bocchio: il ricavato destinato alla Lega del Filo d’Oro

Nel pomeriggio di sabato 13 Settembre nella Sala degli Arazzi del Museo Tonini della città di Rimini, si è tenuta la presentazione dell'ultimo libro edito dall'Associazione Nazionale Faleristica,“ La Scelta“ del Prof. Marco Bocchio.

Dopo i saluti del Presidente ANF Raffaele Scozzafava ed una breve presentazione dell'autore, il padrone di casa ha passato la parola al prof. Bocchio, il quale ha introdotto il saggio che analizza la figura di Vittorio Emanuele III, con particolare attenzione alla sua decisione di lasciare Roma il 9 settembre 1943, dopo l’annuncio dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati. Il libro ripercorre la biografia del sovrano, soffermandosi sulla sua natura riservata, sul difficile rapporto con il fascismo e sulla sua crescente marginalizzazione politica durante il regime di Mussolini. L'autore spiega che il suo intento è quello di invitare il lettore a riflettere sulla complessità delle decisioni in tempi di crisi,evitando giudizi sommari.

L'evento si è concluso con i saluti ed i ringraziamenti del presidente ANF il quale ha ribadito che il ricavato dei libri verrà interamente devoluto alla Lega del Filo d'Oro.