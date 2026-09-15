Rimini, al Palacongressi tornano le Vintage Music Nights: domani si ballano gli anni ’70

Party Hippie Chic tra musica, video d’epoca, mercatino vintage, food truck e dress code a tema

Tornano al Palacongressi di Rimini le serate di Vintage Music Nights, il revival dei periodi magici del passato e che domani sarà dedicato agli anni ’70.

Nell’area esterna del bistrot realizzato al Palacongressi di Rimini e che si affaccia sotto la ‘conchiglia’, sarà proposta una scenografia ispirata ad un decennio vissuto all’insegna della musica pop, con icone indimenticabili, una moda vistosa e grandi cambiamenti sociali.

L’iniziativa è organizzata dalla divisione Event & Conference di IEG insieme a Summertrade, la società di servizi catering del Gruppo IEG con la firma artistica di Alain Rosetti. La terza e ultima serata, dedicata agli anni ’80, sarà invece proposta mercoledì 23 settembre.

Oltre ai piatti e ai drink curati da Summertrade, col suo apprezzatissimo food truck, alla serata che ha per titolo Party Hippie Chic sarà presente anche un piccolo mercatino vintage con gadget per tutti gli intervenuti. A partire dalle 19.00, gli ospiti sono attesi con l’abbigliamento ispirato ad un decennio memorabile. Per chi invece vorrà cenare all’esterno del bistro del Palacongressi, è necessaria la prenotazione al 380.7856531.

Si aggiungerà la musica di Radio studio+ che in diretta nazionale proporrà una colonna sonora degli anni ’70 rilanciata dal grande ledwall su cui saranno proiettati i video originali. Alla consolle Mauro Gagliardini.

Le serate aggiungono nuovi elementi per consolidare il rapporto fra una grande struttura e la città che la circonda, all’insegna della piena integrazione del Palacongressi con la comunità che in varie forme può avvantaggiarsi della sua presenza.