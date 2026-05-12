Rimini, al Teatro Galli presentata l’Anteprima del Meeting 2026

In attesa dell’edizione dal 21 al 26 agosto e della visita di Papa Leone XIV, la kermesse si ispira a Dante e rilancia il dialogo tra cultura, scienza e fede

Presentata lunedì sera al Teatro Galli di Rimini l'Anteprima Meeting 2026, sorta di anticipazione della kermesse - in programma dal 21 al 26 agosto prossimi - che vivrà il momento più intenso e atteso, il 22 agosto, con la visita di Papa Leone XIV. Appuntamento, riporta Ansa, che quest'anno andrà in scena con il titolo "L'amor che move il sole e l'altre stelle", tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia.

Protagonista della serata riminese l'attore Alessandro Preziosi, con una lettura scenica di "Celeste Galileo" di Giampiero Pizzol, accompagnato al violoncello da Veronica Conti. Il fisico Marco Bersanelli dell'Università di Milano ha proposto una riflessione sul rapporto tra scienza ed esperienza umana attraverso le immagini dei telescopi Hubble e James Webb.

"L'attesa di papa Leone XIV ci rende ancora più consapevoli del dono di poter essere al servizio di un dialogo aperto a tutti e di un'amicizia che rispecchia quell'amore di cui Dante parla nell'ultimo verso della Divina Commedia - ha osservato Bernhard Scholz ,presidente della Fondazione Meeting -: attraverso le mostre, gli spettacoli e il Villaggio Ragazzi vogliamo rendere presenti esperienze, iniziative, riflessioni e opere d'arte che si sono lasciate muovere da questo amore e che, a loro volta, hanno mosso il mondo intorno a sé verso una crescita di bene e di libertà. Se il principio che muove l'universo, fino alle particelle subatomiche, è un principio di amore che desidera coinvolgere anche la nostra esistenza - conclude - allora possiamo solo essere grati per testimonianze ed esempi di persone che hanno accolto questo amore nella propria vita, nelle proprie relazioni e nei propri impegni lavorativi, artistici e culturali".

Da oggi è aperta la prevendita degli spettacoli a pagamento su Vivaticket e parte 'Meet the Meeting', il percorso di anteprima dei contenuti che toccherà decine di città italiane e straniere fino al 31 luglio. Sul sito della manifestazione sono già disponibili i programmi di mostre, spettacoli, Villaggio Ragazzi, sport e ristorazione.

Gli spazi espositivi supereranno i 10.000 mq, i posti per la ristorazione saranno oltre 6.000, le aziende partner 170. Previsti tremila volontari a cui se ne aggiungeranno altri per la visita del Papa. Il programma completo sarà presentato l'8 luglio a Roma.