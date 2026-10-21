Rimini, al Teatro Galli va in scena La Traviata: entrambe le recite sono sold out

Il capolavoro di Verdi chiude la Stagione Lirica venerdì 23 ottobre e domenica 25

La Stagione Lirica del Teatro Galli chiude con un grande classico del repertorio operistico mondiale. Sarà La Traviata di Giuseppe Verdi, nel nuovo allestimento diretto da Andrea Bernard, a chiudere venerdì 23 ottobre (ore 20, in replica domenica ore 15.30, sold out entrambe le recite) il cartellone lirico riminese.

Intramontabile emblema della forza dell’amore, La Traviata è l’opera più rappresentata in tutto il mondo: il coraggio di una donna spinta al sacrificio di sé in nome di un sentimento impossibile diventa icona di rivalsa e autodeterminazione.

Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave esplorano tutte le fasi che dall’incanto portano alla tragedia: la tenerezza del primo incontro, l’estasi dei corpi e delle menti, la lotta contro le convenzioni sociali, il dolore della separazione, la rabbia, la rassegnazione.

L’opera racconta la tragica storia di Violetta, cortigiana, e Alfredo, rampollo di buona famiglia. Per amore di Alfredo, Violetta rinuncia ai piaceri della vita da cortigiana, ma quando il padre di lui la accusa di compromettere il buon nome della famiglia l’unica scelta possibile, per quanto dolorosa, è abbandonare l’amato. Deluso e furente, Alfredo non si rassegna: Ignaro del sacrificio, raggiunge Violetta a una festa in maschera e, gettando ai suoi piedi una borsa di denaro, pubblicamente la umilia per il suo essere mercenaria. Di nuovo per amore, Violetta comprende e lo perdona. Il destino però si fa beffe di lei: ora che ha ottenuto il perdono e l’amore le offre una preziosa opportunità di riscatto, finalmente può assaporare la felicità, ma la malattia spegne la sua giovane vita.

Rappresentata per la prima volta nel 1853 al Teatro La Fenice di Venezia, oggi il capolavoro verdiano mantiene intatta la sua forza e la sua contemporaneità. Un’attualità che trova espressione nella rilettura di Bernard, che pone al centro della scena Violetta e invita ad osservare, attraverso di lei, le ipocrisie della società che la circonda.

La Violetta di questa produzione è una donna contemporanea, esposta e sola, ammirata e consumata da un sistema che la celebra e allo stesso tempo la sfrutta. Alfredo rappresenta una frattura in questa società maschilista ed egoista, un giovane incompiuto che però per Violetta rappresenta l’alternativa per un destino diverso.

Sul podio Jacopo Brusa a dirigere l’Orchestra Filarmonica Italiana con il Coro Colsper Coro Lirico e Sinfonico di Parma e dell'Emilia-Romagna guidato da Andrea Bianchi. Nel cast Elisa Verzier (Violetta), Matteo Falcier (Alfredo) e Giuseppe Altomare (Germont), affiancati da Jannessa O'Hearn, Rosa D'Alise, Raffaele Feo, Giulio Riccò, Lorenzo Liberali e Nicola Ciancio.

La Traviata è una coproduzione tra Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Galli di Rimini, il Teatro Roberto Da Silva di Rho e International Music and Arts.

La Traviata sarà trasmessa in diretta streaming dal Teatro Galli domenica 25 ottobre ore 15.30 sul portale Opera Streaming, prima piattaforma regionale di opera lirica in Italia. Il progetto propone un cartellone stagionale di opere trasmesse in video dal vivo realizzate nei principali enti di produzione di opere liriche dell’Emilia-Romagna (Fondazione Lirico Sinfonica bolognese, i Teatri di Tradizione di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna, il Teatro Amintore Galli di Rimini) in collaborazione con EDUNOVA-Università di Modena e Reggio Emilia.