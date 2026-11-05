Rimini, al Teatro Tiberio arriva Pinocchio: spettacolo gratuito per tutta la famiglia

Domenica 15 novembre alle 11 la rappresentazione della compagnia Città Teatro inaugura il percorso autunnale di “Educare Verbo Plurale”

Al Cinema Teatro Tiberio uno spettacolo per tutta la famiglia inaugura il percorso autunnale della rassegna del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini ‘Educare Verbo Plurale’.

La rassegna che propone occasioni di incontro, dialogo e approfondimento sui temi dell’educazione e della crescita, prende il via torna con un appuntamento speciale dedicato a grandi e piccoli: domenica 15 novembre, alle ore 11, il Cinema Teatro Tiberio ospiterà “Pinocchio, nascita di un burattino”, uno spettacolo teatrale rivolto a tutte le famiglie con bambine e bambini dai 4 anni, ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’evento inaugura il percorso autunnale della rassegna rivolgendosi a tutti gli adulti che accompagnano quotidianamente bambine e bambini dai 4 ai 10 anni: genitori, insegnanti, educatori ed educatrici.

Attraverso incontri e momenti di approfondimento psicopedagogico, Educare Verbo Plurale si propone di offrire agli adulti uno spazio in cui fermarsi, ascoltare punti di vista diversi e condividere esperienze, acquisendo nuovi strumenti per affrontare le sfide educative di ogni giorno.

La rassegna intende valorizzare le risorse di ciascuna famiglia, promuovere buone pratiche e sostenere la costruzione di contesti di crescita accoglienti e stimolanti, favorendo relazioni positive e il benessere di bambini e adulti.

Dopo l'appuntamento teatrale di apertura, il percorso proseguirà con incontri di approfondimento psicopedagogico rivolti a tutte le figure che vivono quotidianamente la relazione con i più piccoli.

Tra le opere italiane più conosciute e amate al mondo, Pinocchio continua ad affascinare generazioni di lettori e spettatori con il viaggio del celebre burattino di legno, alle prese con incontri, imprevisti, inganni e gesti di solidarietà, alla ricerca di sé e del proprio posto nel mondo degli adulti.

Nella versione proposta dalla Compagnia Teatrale Città Teatro, quattro artigiani entusiasti ma maldestri si cimentano nel raccontare la storia di Pinocchio mentre preparano una merenda rustica. Ne nasce uno spettacolo vivace e divertente, in cui la fiaba si intreccia con situazioni imprevedibili e continui cambi di personaggio, una rilettura originale che dallo spettacolo teatrale ci introduce alla riflessione sul percorso di crescita dei più piccoli.

La storia di Pinocchio può infatti essere una metafora dell'impegno quotidiano di ogni bambina e bambino nel costruire la propria identità, mentre imparano a riconoscere emozioni, desideri e bisogni. Gli adulti che il burattino incontra lungo il suo cammino rappresentano, a volte, un sostegno prezioso e, altre volte, una sfida da affrontare: esperienze che richiamano le tante tappe dello sviluppo e della crescita.

L’evento di apertura sarà

“PINOCCHIO, NASCITA DI UN BURATTINO”

Domenica 15 novembre ore 11.00

con Mirco Gennari, Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Davide Simonetti della Compagnia Teatrale Città Teatro

Cinema Teatro Tiberio – Via San Giuliano, 16 – Rimini

Per famiglie con bambine e bambini dai 4 anni

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.