Rimini, al via gli Stati Generali dell’Infanzia con spettacoli e incontri aperti alla città

Dopo l’apertura con “Padri eterni”, la rassegna prosegue con spettacoli su vita familiare e diritti dei bambini

Sono stati inaugurati mercoledì a Rimini gli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tre giornate dedicate a natalità, genitorialità, educazione e diritti dei più giovani.

All’interno della manifestazione, Comune di Rimini e Regione Emilia‑Romagna propongono tre spettacoli serali aperti alla cittadinanza, pensati per coinvolgere famiglie e pubblico in momenti culturali e divulgativi che portano i temi dell’infanzia fuori dalle sale convegni.

Dopo l’appuntamento inaugurale di ieri con “Padri eterni” di Matteo Bussola e Federico Taddia, il programma prosegue questa sera, 11 giugno, con lo spettacolo curato da Mammadimerda, dedicato alla vita familiare contemporanea raccontata con ironia e linguaggi immediati.

La rassegna si chiuderà domani, 12 giugno, con “Diritti Minori”, reading‑spettacolo dedicato alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rivolto a famiglie, educatori e cittadini.