Rimini, al via i lavori di ammodernamento all’impianto I.S.A. in zona Stadio del Baseball

Da lunedì 23 febbraio Gruppo Hera interviene sul nodo idraulico strategico di Rimini in vista della stagione balneare

Da lunedì 23 febbraio, Hera avvierà un importante intervento di ammodernamento all’impianto di sollevamento denominato "I.S.A." in zona Stadio del Baseball in via Danimarca a Rimini.

La struttura, nodo idraulico strategico costruito negli anni ‘90 per convogliare i reflui della città verso il depuratore di Santa Giustina, prosegue così il suo percorso di rinnovamento dopo un primo lotto di lavori già eseguito nell'aprile 2025.

L'obiettivo è potenziare l’affidabilità e la sicurezza del sistema in vista della stagione balneare, garantendo nello stesso tempo una gestione più flessibile per il futuro. Il piano di lavoro è stato interamente programmato e condiviso con gli Enti di controllo, prevedendo fin quanto possibile l’utilizzo di altri bacini di accumulo.

In parallelo, per la massima tutela dell'ecosistema, nel fiume Marecchia verranno installate apposite pompe per l'ossigenazione costante delle acque. Il Gruppo Hera impiegherà più squadre operative su turni h24 per permettere il riavvio dell’impianto, salvo imprevisti, in soli dieci giorni.