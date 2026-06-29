Rimini: al via i saldi estivi dal 4 luglio

Durano fino al 1° settembre, regole regionali su sconti e trasparenza nei prezzi

I saldi estivi 2026 avranno inizio sabato 4 luglio e potranno proseguire per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 1° settembre. La data segna l'avvio ufficiale anche a Rimini, in linea con quanto stabilito a livello regionale per tutta l'Emilia-Romagna.

Il periodo dei saldi rappresenta un appuntamento atteso sia dai commercianti, che possono smaltire la merce di fine stagione, sia dai consumatori, che hanno l'occasione di acquistare capi di abbigliamento, calzature, accessori, biancheria intima, pelletteria e tessuti a prezzi ridotti. Le regole, fissate dalla Regione, prevedono per gli esercenti l'obbligo di esporre in modo chiaro sia il prezzo originario che la percentuale di sconto applicata, così da garantire ai clienti informazioni trasparenti su ogni articolo in vendita.

Una norma specifica riguarda inoltre il periodo che precede l'inizio dei saldi: nei 30 giorni prima del 4 luglio è vietato effettuare vendite promozionali sugli stessi articoli destinati a essere scontati, una misura pensata per evitare sovrapposizioni e mantenere distinti i due momenti commerciali.

Dal 4 luglio, dunque, vetrine e negozi del centro e delle zone commerciali della città si animeranno con le proposte della stagione estiva in saldo, in un periodo che si protrarrà per due mesi e che resta un punto fisso del calendario dello shopping cittadino.