Rimini, al via IBE Intermobility Future Ways: in fiera il futuro del trasporto

Aperta la manifestazione dedicata alla mobilità e al trasporto di persone. In programma incontri e confronti su autobus, mobilità condivisa, innovazione e sostenibilità

Si è aperta oggi alla Fiera di Rimini la nuova edizione di IBE Intermobility Future Ways, l'evento organizzato da IEG con il supporto di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA, AN.BTI Confcommercio, Osservatorio Sharing Mobility ed EIT Urban Mobility. Appuntamento strategico per istituzioni, operatori e aziende del settore, IBE accoglie in fiera l’intero comparto del trasporto di persone grazie alla presenza di costruttori, carrozzieri, allestitori, partner tecnologici e fornitori di servizi. La manifestazione è patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Rimini, dal Comune di Rimini, dalla Camera di Commercio della Romagna e da CDP Cassa Depositi e Prestiti.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti: Maurizio Ermeti, presidente di IEG, Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Mattia Mario Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Cura e sviluppo dell’identità dei luoghi, Transizione digitale, Politiche per la mobilità e Trasporto pubblico locale del Comune di Rimini, e, con una nota di saluto istituzionale, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

Aprendo i lavori, Maurizio Ermeti ha sottolineato che: “Dodici anni di IBE sono la testimonianza di un percorso fatto di visione, innovazione, confronto con tutta la filiera della mobilità condivisa: dal trasporto pubblico di linea alle app, dalla micromobilità ai nuovi servizi a chiamata. La sfida che ci poniamo in questa edizione è offrire una piattaforma comune per facilitare il dialogo lungo il percorso dell’intermobilità, un sistema integrato di infrastrutture, servizi, tecnologie, persone, competenze che mantiene il bus al centro della catena del valore“.

Nella nota di saluto istituzionale, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha riportato: “La mobilità del futuro richiede una visione di sistema, capace di integrare trasporto pubblico, ferro, gomma, mobilità condivisa e innovazione tecnologica. La sfida è superare la frammentazione dei servizi, rendere più efficienti i collegamenti e garantire risposte concrete alle esigenze di cittadini, imprese e territori. La transizione deve accompagnare l’innovazione, con realismo, investimenti e attenzione alla sostenibilità economica. Il confronto tra istituzioni e operatori è fondamentale per costruire soluzioni efficaci”.

Il rapporto Future Ways 2026

A seguire si è tenuta la presentazione del Rapporto Future Ways 2026, che fotografa un sistema di mobilità italiano bloccato da trent’anni: circa 49 milioni di auto e moto private contro appena 356.000 veicoli di tutti i servizi condivisi messi insieme, uno ogni 137. I trasporti sono oggi il primo settore per emissioni di CO2 nel Paese (31,3% del totale), unico comparto in cui le emissioni non sono mai diminuite dal 1990. Il traffico causa ogni anno 43.000 morti per polveri sottili e 9.000 per biossido di azoto. Il focus di quest’anno è sulle disuguaglianze: dal 2018 i prezzi delle auto nuove sono saliti del 41%, la quota di famiglie con difficoltà nei collegamenti pubblici è cresciuta dal 30,2% al 34,5% e circa 22 milioni di italiani faticano a raggiungere ospedali, scuole e farmacie. Nei piccoli comuni possedere un’auto costa 290 euro al mese, una spesa obbligata per chi non ha alternative. Eppure, la soluzione esiste ed è misurabile: aumentare del 30% l’offerta di mobilità condivisa porterebbe a 19 milioni di tonnellate di CO2 in meno, toglierebbe dalla circolazione 4,5 milioni di auto e farebbe risparmiare a ogni famiglia fino a 3.800 euro l’anno. Chi combina treni, bus, taxi e sharing emette cinque volte meno di chi dipende dall’auto privata. Qui il link per la consultazione completa del rapporto

Taxi Driver: il futuro dei servizi non di linea

Tra gli appuntamenti della prima giornata, il convegno "Taxi Driver" ha esplorato come taxi e NCC stanno cambiando faccia nell'era delle piattaforme digitali, del ridesharing e della guida autonoma. Si è discusso delle sperimentazioni di robotaxi in corso nel mondo, dei modelli regolatori scelti da Cina e Stati Uniti e di come l'Europa si stia muovendo sul fronte normativo. Non è mancato un confronto sulla disciplina italiana dei servizi non di linea: licenze, assetti organizzativi e le sfide che le nuove tecnologie pongono a un settore in piena trasformazione. Il filo conduttore che ha attraversato tutto il dibattito è stato il rapporto tra innovazione e sostenibilità: quanto possono contribuire la guida autonoma e i nuovi servizi digitali a ridurre la dipendenza dall'auto privata e quali effetti concreti possono avere sulla qualità del servizio e sulle emissioni del sistema dei trasporti.

L'intera filiera dell'autobus e della mobilità, dall'industria all'innovazione

In fiera è rappresentato l'intero comparto dell'autobus: dai costruttori nazionali e internazionali tra cui Daimler Buses, IVECO BUS, MAN, Scania, Irizar, Volvo Buses, Isuzu Bus, King Long, Otokar, VDL Bus Group, Temsa, BMC, Menarini, Rampini, Yutong e Alfabus, ai carrozzieri e allestitori specializzati come Altas, Aveuro International, Carind, Gruppo D'Auria, Indcar, Mercus, MMI e Tremonia Mobility. Ampio spazio è dedicato all'innovazione tecnologica. Tra i partner figurano Freenow by Lyft, Voi Technology, Lyft Urban Solutions, Wayla, BePooler, Shotl, Ingeteam, KMobility e Zucchetti, per approfondire temi quali elettrificazione delle flotte, trasporto a domanda, sharing mobility, taxi, NCC e van pooling. A questi si aggiungono aziende come IVU Traffic Technologies e PTV Group, attive nella pianificazione e nella gestione integrata dei servizi di trasporto. L'area espositiva vede, inoltre, la partecipazione di operatori e fornitori di servizi quali Autogrill, Fleequid (concentrata sul mercato dell’usato), Golia 360, ZF e Driventic, aziende del trasporto pubblico locale come Start Romagna, ATAC e SETA e operatori della mobilità RFI, Trenitalia, Nordcom, Tper e Lime.

Premio Bus of the Year 2027

Uno dei momenti di rilievo della giornata è la cerimonia di premiazione del "Bus of the Year 2027 - Intercity Edition". Per la prima volta il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato al trasporto passeggeri su gomma viene assegnato in Italia, alla presenza della giuria europea composta dai principali giornalisti specializzati del settore.