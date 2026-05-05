Rimini, al via il REC Film Festival: giovani autori e star del cinema al Teatro Tarkovskij

Dal 7 al 10 maggio quattro serate gratuite tra cortometraggi, spettacolo e ospiti come Manuele Velo, Zoe Massenti e Caterina Forza

Manca poco al debutto del REC Film Festival, concorso nazionale di cortometraggi per giovani autori promosso da Mondo REC con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini.

L’evento si svolgerà dal 7 al 10 maggio 2026 al Teatro Tarkovskij di San Giuliano Mare, con ingresso gratuito.

In programma 30 corti selezionati tra le sezioni Senior, Young ed Extra REC, con spazio a proiezioni e incontri.

Tra gli ospiti attesi Manuele Velo, Zoe Massenti, Caterina Forza, Adriano Moretti, Rickercidy, Lucrezia Guglielmino e Tiziano Menichelli.

Presenti anche Alessandro De Martino e Angelo Cattivelli, con momenti di spettacolo tra musica, danza e performance.

Coinvolti anche studenti riminesi come Giurati Junior e diverse scuole del territorio.

Fuori concorso sarà presentato il film “Battito – Il Ritorno”, ambientato a Rimini e dedicato alla teen band NEIDA.