Rimini, al via il restauro delle mura storiche: lavori fino a novembre

Interventi su diversi tratti delle antiche fortificazioni cittadine per un investimento da 60mila euro

Sono partiti da qualche giorno i lavori di manutenzione e restauro delle mura storiche che circondano la città. Le opere, che si completeranno nel mese di novembre interessano alcuni tratti delle mura storiche presenti in via Bastioni Meridionali, Via Circonvallazione Meridionale e Via Bastioni Orientali e rientrano tra le attività che l’Amministrazione Comunale ha avviato da tempo con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il vasto patrimonio storico e monumentale cittadino.

L’intervento va infatti in continuità con il restauro completato lo scorso anno delle mura federiciane presenti in Via Bastioni Settentrionali - tra il Porto Canale e Corso Giovanni XXIII – oltre a realizzarsi in contemporanea all’importante opera di riqualificazione che sta interessando uno dei simboli della città, il Ponte di Tiberio.

Il progetto - realizzato dai tecnici del Comune di Rimini e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - prevede interventi puntuali finalizzati alla conservazione e al miglioramento dello stato di alcune porzioni delle mura che presentano criticità, per un investimento di 60mila euro. Si interverrà attraverso l’eliminazione della vegetazione infestante e delle patine biologiche, la rimozione di stuccature incongrue e il successivo ripristino con materiali compatibili, lavori di rinforzo e ripristino dei paramenti in laterizio nei punti in cui sono presenti discontinuità o mancanze.

In parallelo alla progettazione, l’Amministrazione ha realizzato un rilievo fotogrammetrico di ampi tratti di mura di Via Circonvallazione Occidentale, Via Circonvallazione Meridionale, Via Bastioni Meridionali e via Bastioni Orientali. Un'attività conoscitiva fondamentale che costituirà la base per la programmazione dei futuri interventi di recupero. Il rilievo geometrico sarà infatti integrato da una successiva mappatura dei materiali e delle diverse forme di deterioramento presenti sulle strutture murarie, consentendo di individuare in maniera puntuale le necessità di intervento e di predisporre un progetto organico di restauro delle mura. Tutti gli interventi sono stati concordati e eseguiti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza.