Rimini, al via il TTG Travel Experience: ecco come raggiungere la Fiera con mezzi pubblici e Smart

La Polizia locale di Rimini ha predisposto personale straordinario per garantire maggiori controlli

Dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini si svolge l'edizione 2025 del TTG Travel Experience e di InOut, The Hospitality Community, le fiere di riferimento del turismo e dell’ospitalità.

Per tutta la durata della manifestazione la Polizia locale di Rimini ha predisposto un dispositivo di personale straordinario che presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera. Saranno oltre 80, tra agenti e ufficiali gli operatori impegnati che, ogni giorno, presidieranno la viabilità, con uno sforzo complessivo di oltre 300 operatori impegnati nei tre turni giornalieri per tutti i 3 giorni di manifestazione.

L’accesso in Fiera

Oltre ad una implementazione del presidio da parte degli agenti, saranno inoltre introdotte misure finalizzate a fluidificare la circolazione sia a ridosso del quartiere fieristico, sia sulla Statale 16 e la Statale 9 sia lungo le arterie che collegano la zona mare e il centro città. In particolare, la Polizia locale sarà continuativamente presente in tutti gli ingressi della fiera per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi oltre ad uno specifico servizio di controllo delle soste nelle aree circostanti il complesso fieristico così da evitare intralci alla normale viabilità sia per i residenti sia per coloro che si trovano a transitare nella zona.

L'edizione 2025 del TTG introduce una significativa riorganizzazione della viabilità per contrastare i parcheggi selvaggi, fluidificare il traffico e garantire la sicurezza, in collaborazione con IEG. Il Comune di Rimini ha disposto una chiusura totale temporanea al traffico veicolare di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico. La misura sarà attiva per tutti i tre giorni di manifestazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 15:00, o comunque fino a cessate esigenze e riapertura disposta dalla Polizia Locale.

Strade Chiuse e il Divieto di Transito

Per evitare la congestione nelle aree residenziali, sarà in vigore la chiusura totale temporanea nelle seguenti vie:

-Via Turchetta: nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività al civico n. 93, fino al termine della via (direzione mare).

-Via Togliatti: nel tratto dalla Via Turchetta in direzione Ravenna (RA) fino alla prima intersezione con Via De Gasperi.

-Via Imperatrice Teodora: intera via.

-Via Teodorico: nel tratto dall’intersezione con Via Galla Placidia in direzione Ancona/monte, per l'intero tratto.





Chi è autorizzato al transito

Il divieto di transito prevede specifiche eccezioni, garantendo l'accesso ai soli soggetti che hanno necessità di raggiungere le aree interne e le attività locali:

residenti, mezzi diretti ai passi carrai ivi siti, mezzi di polizia e soccorso, veicoli diretti alle attività economiche e ai cantieri posti nell’area, veicoli del trasporto pubblico di linea e scuolabus.

Per garantire l'effettiva applicazione del piano e il solo transito autorizzato, saranno istituiti specifici punti di controllo (varchi con transenne) con l'apposizione del divieto di transito e la presenza di steward dedicati che saranno presenti ogni giorno per sorvegliare gli accessi, effettuare controlli e impedire che i visitatori del quartiere fieristico lascino le loro auto in sosta vietata, indirizzandoli verso i parcheggi ufficiali della Fiera.

Si invita a utilizzare i parcheggi e i servizi navetta ufficiali della Fiera di Rimini per un accesso rapido, sicuro e ordinato.

Saranno inoltre sempre presenziate dagli agenti le rotatorie sull’asse via XXIII Settembre/viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa la rotatoria in corrispondenza di via Carlo Zavagli nonché saranno attuate, in via sperimentale ed in base alle concrete esigenze del traffico, alcune modifiche della circolazione all'interno delle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale nonché tra viale Matteotti e le vie Toselli ed Umago.

Inoltre, sarà costantemente presidiato il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, modulandone la durata sulle concrete esigenze del traffico nonché la rotatoria Destra del Porto / Perseo e la rotonda Chiara Lubich.

I due impianti semaforici per gli attraversamenti pedonali presenti su viale Matteotti, in corrispondenza della via Bissolati e della scuola Decio Raggi saranno posti a lampeggio e verranno presenziati dai volontari di diverse associazioni che si sono rese disponibili; sempre a lampeggio ma sarà presidiato dai volontari di diverse associazioni che si sono rese disponibili l'attraversamento pedonale posto su via Coletti all'altezza della scuola Dante Alighieri. La presenza dei volontari servirà ad agevolare l’attraversamento dei pedoni senza bloccare il flusso dei veicoli su questa importante arteria stradale.

Sarà inoltre costantemente presidiata l'intersezione tra la S.S. 9 e viale Italia.

In uscita dalla Fiera sarà anche presidiato l'asse viario Iolanda Cappelli, Maestri del Lavoro, XXV Marzo 1831 per far in modo che i veicoli in uscita dai diversi parcheggi non si incrocino.

In Fiera senz’auto: muoversi a Rimini

Per incentivare la modalità green di spostamento verso la fiera di Rimini e disincentivare l’utilizzo delle auto, Start Romagna ha potenziato tutti i servizi di trasporto pubblico. In sinergia con gli albergatori è stata inoltre promossa una campagna puntuale di informazione rivolta ai visitatori e agli operatori fieristici, per informarli delle diverse opportunità a disposizione. In particolare il trasporto pubblico prevede:

Bus di linea:

• Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera

• Linea 9 BIS: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera senza fermate intermedie

• Linea 5: San Mauro Mare (Rimini nord) ⇄ Rimini Fiera

• Linea 10: Miramare (Rimini sud) ⇄ Rimini Fiera

Servizio a pagamento: Start Romagna > Biglietti , scopri Romagna SmartPass e Rail SmartPass

https://www.startromagna.it/news/ttg-inout-2025/

Bus speciali gratuiti:

che transitano nella zona a maggior presenza alberghiera di Rimini e dintorni

con ARRIVI/PARTENZE presso Fiera Ingresso Sud

Bus speciale AB

Rimini Marina Centro ⇄ Fiera di Rimini

Bus speciale D

Riccione, zona sud ⇄ Fiera di Rimini

Bus speciale CE

Bellaria, zona nord ⇄ Fiera di Rimini

Metromare:

Il Metromare, che serve la zona a maggior presenza alberghiera di Rimini, è il sistema di trasporto pubblico su percorso dedicato che collega in 23 minuti le Stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, transitando in 15 stazioni intermedie. Corse giornaliere, ogni 15 minuti circa. Prima corsa dalla stazione di Riccione alle 05.26, ultima corsa dalla stazione di Rimini 00,00

Vedi gli orari: https://www.ttgexpo.it/Data/TTG/come%20arrivare/orari/ORARI%20METROMARE.pdf

Treno:

Dalla Stazione Ferroviaria di Rimini puoi raggiungere la Fiera di Rimini con:

• Autobus linea 9 bis (DIRETTO per Rimini Fiera-Ingresso Sud)

• Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera) >> Scarica gli orari

• Treni Regionali, Intercity e Frecce (stazione Riminifiera) >> Scarica gli orari

• Treno Speciale Santarcangelo di R. – Cattolica (stazione Riminifiera) >> Scarica gli orari

Aereo:

Dall’aeroporto di Rimini puoi raggiungere la Fiera di Rimini con:

Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera)

Scarica gli orari: https://www.ttgexpo.it/Data/TTG/come%20arrivare/orari/ORARI%20AUTOBUS%20LINEA%209.pd

Shuttle Bus Aeroporti

dal 8 al 10 ottobre sono attivi i servizi di collegamento diretto tra:

• Aeroporto di Rimini e Rimini Fiera

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 12,00 per singola corsa, oppure a bordo bus al costo di € 15,00.

>> Scarica gli orari: https://www.shuttleitalyairport.it/

• Aeroporto di Bologna e Rimini Fiera

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 25,00 per singola corsa, oppure presso il desk in Area Arrivi dell’Aeroporto di Bologna e a bordo bus al costo di € 30,00.

>> Scarica gli orari: https://www.ttgexpo.it/Data/TTG/come%20arrivare/orari/Orari%20Shuttle%20Bus%20Aeroporto%20Bo-Fiera%20TTG-INOUT%202025.pdf

Spostamenti smart: