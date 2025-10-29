Rimini, al via il viaggio verso i 20 anni delle Befane con creatività e tecnologia

Il Future Day del 15 novembre inaugurerà la mostra BefanArt con digital live painting e laboratori interattivi per bambini

Come sarà il futuro del nostro pianeta? Cosa ci aspetta dietro l'angolo? Immaginarlo è un gioco bellissimo: vederlo coi propri occhi sarà una 'magia' resa possibile dall'intelligenza artificiale.



In attesa della festa di compleanno delle Befane Shopping Centre di Rimini, ha preso il via in questi giorni il 'viaggio' verso il ventesimo anniversario di apertura del centro commerciale: prima tappa, l'iniziativa BefanArt.



Fino a domenica 2 novembre 2025 sul sito befanart.it è possibile infatti compilare un form online e raccontare la propria idea di futuro: paesaggi, personaggi, emozioni, invenzioni. Ogni settimana un team selezionerà quattro proposte che prenderanno vita grazie all’intelligenza artificiale, diventando opere d’arte ispirate alle visioni dei partecipanti.



Le opere saranno esposte dal 15 al 30 novembre 2025 in una grande mostra collettiva in galleria: un racconto visivo del futuro costruito a più voci, tra immaginazione e tecnologia.



Sabato 15 novembre 2025 si celebrerà il Future Day: una giornata dedicata alla creatività e all’innovazione che segnerà l’inaugurazione della mostra tra digital live painting, con artisti impegnati a creare in diretta mondi immaginari; e story machine, un laboratorio interattivo per bambini dove costruire insieme nuove storie e universi fantastici.





La festa di compleanno delle Befane Shopping Centre si terrà venerdì 28 novembre 2025: Save the date.



