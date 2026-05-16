Rimini: al via la stagione balneare, Bandiera Blu dopo 15 anni e vietato fumare in spiaggia

Servizio di salvataggio attivo in oltre 250 stabilimenti. Multe fino a 500 euro per chi non rispetta il divieto di fumo, sigarette elettroniche incluse

Il fischio del bagnino ha dato il via alla stagione. Da oggi, sabato 17 maggio, gli ombrelloni sono ufficialmente aperti lungo tutta la riviera riminese e il servizio di salvataggio è attivo in oltre 250 stabilimenti balneari. Un'apertura che quest'anno porta con sé novità importanti, alcune attese da tempo, altre del tutto inedite.

La Bandiera Blu è tornata

Il riconoscimento più atteso è senza dubbio il ritorno della Bandiera Blu, il prestigioso marchio europeo assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che rispettano precisi standard di qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale. Rimini lo aveva perso quindici anni fa e il suo ritorno rappresenta un segnale forte per tutta la categoria degli operatori balneari, che in questi anni hanno investito in infrastrutture e sostenibilità. Una notizia che arriva proprio nell'anno del grande rilancio turistico post-pandemia della città.

Cos'è la Bandiera Blu — È un eco-label internazionale assegnato ogni anno alle spiagge che soddisfano criteri rigorosi su qualità dell'acqua, sicurezza, servizi e rispetto ambientale. In Italia ne vantano il riconoscimento oltre 200 località.

Stop alle sigarette: anche quelle elettroniche

La novità che farà più discutere è il divieto totale di fumo in spiaggia, entrato in vigore con l'inizio della stagione. Il divieto riguarda non solo le sigarette tradizionali, ma anche quelle elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato. Chi viene sorpreso a fumare sul litorale rischia una sanzione che può arrivare fino a 500 euro.

Una misura pensata per tutelare la salute dei bagnanti — in particolare bambini e anziani — e per ridurre i mozziconi abbandonati sulla sabbia, uno dei principali inquinanti delle spiagge italiane. Il Comune ha annunciato che saranno presenti addetti ai controlli, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Il mare si allarga anche ai cani

Buone notizie anche per i proprietari di animali domestici. Gli orari per il bagno in mare dei cani sono stati ampliati rispetto alle stagioni precedenti. I quattrozampe potranno fare il bagno nei tratti appositamente attrezzati, ma l'accesso resta riservato agli stabilimenti dotati di aree dedicate, come precisa il Comune. Una misura di equilibrio tra le esigenze di chi ama portare il cane in vacanza e quelle degli altri bagnanti.

Da fine giugno i beach tutor

A partire dalla fine di giugno debutteranno sul litorale i cosiddetti beach tutor: figure professionali incaricate di presidiare la spiaggia e la battigia, garantire il rispetto delle regole e fornire informazioni ai turisti. Un ruolo a metà tra l'assistente civico e l'animatore di prossimità, pensato per migliorare la qualità dell'esperienza balneare e alleggerire il carico delle forze dell'ordine durante i momenti di punta.

Torna la Spiaggia libera tutti

A metà mese farà il suo ritorno anche l'hub inclusivo Spiaggia libera tutti, il progetto del Comune che garantisce l'accesso al mare a persone con disabilità motorie e sensoriali. La struttura offre ausili specifici, personale formato e percorsi accessibili fino all'acqua. Un'iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per le famiglie che scelgono Rimini come meta di vacanza.