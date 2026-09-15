Rimini, al via l’anno scolastico: oltre 22 mila studenti e nuovi nidi in arrivo

Nei servizi comunali per la prima infanzia 1.166 iscritti, 115 in più rispetto allo scorso anno

Questa mattina il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vicesindaca con delega ai servizi educativi, Chiara Bellini, hanno visitato alcuni plessi cittadini per portare un saluto simbolico alla comunità scolastica nel giorno di avvio dell’anno educativo. Un gesto di vicinanza rivolto alle più di 22 mila studentesse e studenti riminesi, alle loro famiglie, alle insegnanti e agli insegnanti, alle educatrici e agli educatori, e a tutto il personale scolastico impegnato quotidianamente nei servizi educativi.



La visita ha rappresentato l’occasione per fare il punto sugli interventi in corso nel sistema dei servizi 0–6 anni, con particolare riferimento ai tre nuovi nidi finanziati dal PNRR (due di questi, i nuovi Girotondo di Rimini centro, in via Codazzi, e il Peter Pan di Viserba, sono state le prime due strutture visitate, nelle quali è stato presente anche l'assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli), che stanno contribuendo a rafforzare l’offerta educativa e a consolidare la crescita delle iscrizioni registrata negli ultimi mesi.





«Il primo giorno di scuola - è la dichiarazione del Sindaco Sadegholvaad e della Vicesindaca Bellini - racconta una città che cresce insieme ai suoi servizi educativi. Essere presenti oggi significa salutare studentesse e studenti, famiglie e tutto il personale che ogni giorno sostiene la qualità del nostro sistema. La copertura dei posti nido – ricordano Sadegholvaad e Bellini - ha raggiunto il 46%, in aumento rispetto agli anni precedenti, con una crescita stabile delle presenze nei servizi comunali dedicati alla prima infanzia: 1.166 bambine e bambini iscritti, 115 in più rispetto allo scorso anno, e 110 in più complessivamente nel segmento 0–6. L’aumento delle iscrizioni nei servizi 0–6 e gli investimenti sui nuovi nidi PNRR confermano una scelta chiara: strutture moderne, accessibili e sostenibili, pensate per il benessere delle bambine e dei bambini e per rispondere ai bisogni delle famiglie. Rimini continua a costruire una comunità educativa solida e inclusiva».