Rimini, al via lo scavo della Dorsale Ausa: in funzione la “talpa”

La trivella è entrata in azione nel cantiere di via Alessandrini. Il nuovo collettore sarà realizzato con la tecnologia microtunneling, limitando gli scavi in superficie e i disagi per la viabilità

È entrata in funzione nel cantiere di via Alessandrini la "talpa" che scaverà la Dorsale Ausa, una delle opere previste dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) di Rimini. Il nuovo collettore servirà a potenziare il sistema fognario cittadino, migliorando la gestione delle acque meteoriche e contribuendo a ridurre gli scarichi in mare. La grande trivella è arrivata nei giorni scorsi e ha iniziato a lavorare con la tecnica del microtunneling, conosciuta anche come tecnologia "No Dig". Lo scavo procede nel sottosuolo, senza ricorrere a estese aperture a cielo aperto. I lavori sono curati da Heratech, società di ingegneria del Gruppo Hera. Questa modalità consente di limitare l’impatto del cantiere sulla viabilità e sulla vita dei residenti, riducendo rumori, polveri e occupazioni della carreggiata.

La Dorsale Ausa rientra nel piano realizzato da Comune di Rimini e Gruppo Hera per migliorare la qualità delle acque e la sicurezza idraulica del territorio. Un percorso che prosegue anche sul litorale sud, dove sono in corso altri due interventi: a Rivazzurra la vasca di accumulo e laminazione della fossa Rodella e a Bellariva quella di prima pioggia e laminazione della fossa Colonnella 2. Le due opere dovrebbero essere completate entro il 2027 e, secondo quanto previsto dal progetto, consentiranno di eliminare i divieti di balneazione collegati agli sfioratori Rodella, Colonnella 1 e Colonnella 2. I nuovi impianti saranno integrati nel Parco del Mare con belvedere e spazi pubblici a disposizione di cittadini e turisti.