Rimini: al via oltre 6,5 milioni di euro di lavori tra strade, parchi e servizi

Tra le opere principali che partiranno nei prossimi mesi, la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e Via Barsanti

Strade, parchi, piazze, servizi: tra la primavera e l’estate sono svariati gli interventi in partenza che riguardano le aree della città sopra la statale o nelle zone più a nord e sud del territorio.

Solo per le infrastrutture legate alla viabilità e mobilità - strade, parcheggi, marciapiedi, collegamenti – sono previsti investimenti per 5 milioni di euro.

Tra le opere principali che partiranno nei prossimi mesi, la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e Via Barsanti, destinato a sostituire l'attuale attraversamento semaforico e il completamento di tre itinerari ciclabili strategici - Via Turchetta, Via Acquario e Via Pomposa - ai fini del potenziamento e ricucitura dell’intera rete di percorsi, che saranno completati entro la primavera del 2027. Tanti gli interventi diffusi: dalla riqualificazione di via Dogana, al confine con San Marino, la realizzazione del parcheggio in località Padulli, la sistemazione della piazza interna del Borgo dei Ciliegi e ancora la riqualificazione dei camminamenti in via Del Lupo e dei marciapiedi in via Amendola, Via Leonardo da Vinci, Viale Rimembranze.

Corposa anche l’attività che riguarderà scuole, parchi e servizi, per un ulteriore investimento che supera 1,5 milioni.

Tra le opere in partenza in primavera, nella zona sud l’intervento di riqualificazione del Parco Spina Verde di Miramare con la posa di nuovi arredi, la piantumazione delle alberature e il potenziamento della pubblica illuminazione a led, in particolare in corrispondenza del campo da calcio in erba e del nuovo campo da basket che sarà realizzato a fianco, fruibili quindi anche in orari serali. Di prossima realizzazione anche la riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti nella zona della stazione di Viserba nell’ambito del progetto integrato di prevenzione e sicurezza urbana sostento dalla Regione Emilia Romagna e la riqualificazione dell'area frontistante su via Curiel.

Prevista nei prossimi mesi anche la manutenzione straordinaria scuola primaria Alba Adriatica di Bellariva: i lavori riguarderanno la copertura dell’edificio e le aree interne interessate più esposte agli agenti esterni oltre al giardino, dove saranno introdotte soluzioni drenanti per renderlo più fruibile anche in caso di piogge intense.

Sempre a Miramare al via anche l’intervento di manutenzione straordinaria dei locali in Piazza Decio Raggi, destinati a diventare la sede definitiva del Nodo Territoriale della Salute e dell’anagrafe (225mila euro). Entro l’estate partirà l’intervento di ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo per il calcio in via della Fiera.

Interventi anche nei cimiteri di Santa Cristina e Santa Aquilina, di San Lorenzo in Monte e San Lorenzo in Correggiano.