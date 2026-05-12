Rimini, al via “Oltre la verità”: incontri su storia, politica e società contemporanea

Da maggio a giugno tre appuntamenti con Andrea Speranzoni, Paolo Berizzi e Nicola Ruganti per approfondire stragi, estremismi e pagine controverse dell’Italia recente.

Rimini torna a riflettere sui nodi della storia e della società contemporanea con il ciclo di incontri “Oltre la verità”, promosso dal Comune di Rimini. Tre appuntamenti tra maggio e giugno porteranno in città autori e giornalisti che hanno indagato le zone d’ombra della politica e dell’Italia recente.

Il primo incontro è in programma venerdì 15 maggio alle ore 20.30 alla Cineteca comunale di via Gambalunga 27. Protagonista sarà Andrea Speranzoni, autore del libro “Che cos’è questo golpe? Pasolini nell’Italia delle stragi e del ricatto politico”. A moderare la serata sarà Donato Piegari.

Il percorso proseguirà venerdì 19 giugno, alle 20.30 al Lapidario del Museo della Città “Luigi Tonini”, con il giornalista Paolo Berizzi, che presenterà “Il libro segreto di Casapound”. L’incontro sarà moderato da Carlo Cavriani.

Terzo appuntamento venerdì 26 giugno, sempre al Lapidario del Museo della Città, con Nicola Ruganti, autore di “Vertigine”. A dialogare con lui Maura Tacconi; interverrà anche lo storico Davide Conti.