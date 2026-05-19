Rimini, alla Biblioteca Gambalunga presentato il libro sul Parkinson di Pietroneno Capitani

Nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti” un incontro tra testimonianza personale, riflessione e confronto su malattia, ricerca e inclusione sociale

La Biblioteca Gambalunga di Rimini ha ospitato giovedì 14 maggio un nuovo appuntamento della rassegna “Libri da queste parti”, dedicato alla presentazione del volume “Guarda come dondolo. Io e il Parkinson” di Pietroneno Capitani, pubblicato da Il Ponte Editore. Un incontro partecipato che ha posto al centro il tema della malattia neurodegenerativa attraverso il racconto personale dell’autore, intrecciando esperienza individuale, riflessione e confronto pubblico.

Nel corso della serata, sono intervenute Claudia Giacobbi, presidente di Associazione Parkinson in rete, e Giulia Lazzeri, neurologa del CTO Pini Milano, affrontando diversi aspetti legati alla convivenza con il Parkinson, alle prospettive della ricerca e all’importanza del sostegno umano e sociale nei percorsi di cura.

L’iniziativa è stata arricchita dal videomessaggio di Vincenzo Mollica e dall’intervento dello scrittore e sceneggiatore Gianfranco Angelucci. A moderare l’incontro è stato il giornalista Marco Valeriani.

Nel volume, Pietroneno Capitani racconta il cambiamento imposto dalla malattia attraverso episodi di vita quotidiana, ricordi e riflessioni personali, costruendo un racconto che affronta il tema della fragilità senza rinunciare a uno sguardo lucido sulla realtà e sulle relazioni umane.

L’appuntamento è stato promosso nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti” con il coinvolgimento della Biblioteca Gambalunga e delle realtà associative impegnate sul tema della malattia e dell’inclusione sociale, tra cui Il Gesto - Società Cooperativa Sociale e Associazione Parkinson in rete.