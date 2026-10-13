Rimini, alla Cineteca arriva Il tempo di Anne con Sophie Marceau

Da venerdì 16 ottobre la commedia di Lisa Azuelos racconta il rapporto tra genitori e figli adulti, il desiderio di libertà e la possibilità di ricominciare a ogni età

Dopo aver dedicato anni alla famiglia, Anne pensa che sia arrivato il momento di godersi un po’ di libertà. I figli sono cresciuti, la casa è finalmente tutta sua e ci sono viaggi e desideri rimasti in sospeso. Ma la quiete dura poco: la figlia Louise torna a vivere con lei dopo una delusione sentimentale e professionale, mentre il figlio Théo le annuncia che diventerà nonna.

Da venerdì 16 ottobre la Cineteca comunale di Rimini propone Il tempo di Anne, commedia diretta da Lisa Azuelos e interpretata da Sophie Marceau. Tra ritorni inattesi, nuovi inizi e qualche inevitabile discussione familiare, Anne si ritrova a fare i conti con una vita che cambia ancora. Il film racconta con leggerezza il rapporto tra madri e figli adulti, il desiderio di indipendenza e la possibilità di ricominciare a ogni età.

Orari: venerdì 16 ottobre ore 21 (versione originale sottotitolata); sabato 17 ottobre ore 21, domenica 18 ore 16.30 e ore 21; mercoledì 21 ore 21.

Venerdì e mercoledì ingresso 5 euro per tutti; over 65 e under 31 sempre a 5 euro; biglietto intero 7 euro

La programmazione della Cineteca proseguirà dal 25 ottobre con Caro mondo crudele, il nuovo film di Niccolò Falsetti, il regista di Margini.