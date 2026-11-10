Rimini, alla Gambalunga nasce un gruppo di lettura dedicato alla saggistica

Il Circolo dei Saggi partirà lunedì 23 novembre. Gli incontri si terranno ogni quarto lunedì del mese, dalle 17 alle 19

Alla Biblioteca Gambalunga di Rimini nasce un nuovo gruppo di lettura dedicato alla saggistica. Si chiama "Il Circolo dei Saggi" e si affiancherà alle iniziative già attive, che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalla storia alla spiritualità e alla filosofia.

Il primo incontro è fissato per lunedì 23 novembre, dalle 17 alle 19. Sarà l'occasione per conoscersi e scegliere insieme i temi da affrontare e i primi libri da leggere. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno ogni quarto lunedì del mese, nella stessa fascia oraria. Il gruppo si rivolge a chi vuole approfondire, attraverso i libri, i problemi e le trasformazioni della società contemporanea. La proposta punta a creare uno spazio di confronto sulle questioni del presente, mettendo in comune letture, domande e interpretazioni. La nuova iniziativa si inserisce nel percorso avviato da anni dalla Gambalunga per promuovere la lettura condivisa e offrire ai cittadini occasioni di incontro e partecipazione culturale.