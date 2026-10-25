Rimini, alla Gambalunga un doppio appuntamento con Giampaolo Proni e Daniela Muratori

Martedì 27 ottobre, per la rassegna Libri da queste parti, si presentano Le fedeli d’amore e Alici marinate.

Martedì 27 ottobre, alle ore 17.00, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, Libri da queste parti 2026 propone un doppio appuntamento con due libri molto diversi per forma e linguaggio, ma entrambi attraversati dal desiderio, dalle relazioni e dalle molte possibilità del racconto. Protagonisti saranno Giampaolo Proni, che presenterà Le fedeli d’amore (Amazon, 2026), in dialogo con Dalmazio Rossi, e Daniela Muratori, autrice di Alici marinate (NFC Edizioni, 2026), in dialogo con Gianfranco Lauretano.

Le fedeli d’amore è il primo volume di una nuova trilogia e segna l’inizio di un nuovo percorso per la scrittura di Proni. Il libro è un ampio intreccio di storie che ne contengono altre, tra commedia di provincia, giallo d’azione, racconto erotico e amoroso e conte philosophique. A tenere insieme vicende e personaggi è una versione tutta femminile delle corti d’amore medievali, che attraversa i secoli, dal XIII secolo fino ai movimenti degli anni Sessanta. Al centro, l’idea dell’amore come esperienza capace di aprire a una conoscenza più alta e la figura delle donne come portatrici di una speranza legata alla possibilità di prendersi cura del mondo futuro.

Dalla parte del desiderio si muove anche Alici marinate, di Daniela Muratori, ma attraverso una scrittura che intreccia erotismo e cibo in un percorso multisensoriale. I cinque racconti che compongono il volume – Alici marinate, Cocktail di gamberi, Vongole veraci, Aragoste ai peperoni e Pescatrice speziata – legano ciascuno una ricetta di pesce alle vicende dei protagonisti. I personaggi entrano ed escono dalle diverse narrazioni secondo un intreccio circolare, in cui gli incontri, il desiderio e la pulsione diventano il filo di un gioco letterario che mette in discussione convenzioni e cliché.

Due libri, dunque, che affrontano da prospettive differenti il rapporto tra desiderio, amore e conoscenza: da una parte un romanzo che attraversa epoche, personaggi e forme narrative; dall’altra cinque racconti in cui il piacere passa attraverso il doppio linguaggio del corpo e del gusto.

Giampaolo Proni, nato a Faenza nel 1955 e residente a Rimini, è stato allievo di Umberto Eco e Massimo A. Bonfantini e ha insegnato al Politecnico di Milano e all’Università di Bologna. Studioso di semiotica, ha dedicato numerosi lavori a Charles Sanders Peirce e alla semiotica del progetto. Come narratore ha pubblicato romanzi di fantascienza, gialli e narrativa contemporanea. Tra le sue opere Il caso del computer Asia, La dea digitale e Digit_Zero.

Daniela Muratori, riminese, è laureata in Filologia presso l’Università degli Studi di Urbino. Oltre ad una ricca esperienza teatrale, ha collaborato con l’Annuario Enciclopedico Glorier di Firenze e pubblicato poesie e racconti su diverse riviste. Curatrice di numerosi readings letterari, tra cui Vieni... c’è una strada nel bosco... (2005), Voci dell’ontano e altri alberi (2006) e Parole nel vento (2007), da alcuni anni, scrive per la rivista «Geronimo Magazine».

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili