Rimini, alla Gambalunga un viaggio tra i misteri del fiume Sepik

Venerdì Luciano Caminati presenta “I demoni del Sepik”, romanzo ispirato a una spedizione in Papua Nuova Guinea. A seguire la proiezione del documentario di Ugo Antonelli.

Un esploratore scomparso nell'Ottocento, pagine di diario riemerse dopo un secolo e una spedizione nel cuore della Papua Nuova Guinea, tra antichi rituali e segreti da svelare. È il mondo raccontato da Luciano Caminati in I demoni del Sepik, il romanzo al centro del prossimo appuntamento di “Libri da queste parti 2026”, in programma venerdì 16 ottobre alle 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini.

L'autore dialogherà con Donato Monopoli in un incontro realizzato in collaborazione con l'associazione riminese Vite in Transito. Al termine è prevista la proiezione dell'omonimo video-documentario firmato dal regista Ugo Antonelli, nato dalla spedizione del 2004 lungo il fiume Sepik, alla quale partecipò lo stesso Caminati. Il romanzo, pubblicato nel 2024 da LC, intreccia avventura, mistero e tensione psicologica. Al centro della vicenda c'è Luigi Maria, giovane appartenente alla nobile famiglia dei Conti Alessandri che, alla fine dell'Ottocento, parte per l'Estremo Oriente con l'obiettivo di cercare oro e diamanti. Tra i primi europei a esplorare il fiume Sepik, l'uomo scompare senza lasciare traccia.

La sua storia riemerge a distanza di un secolo, quando alcuni frammenti del suo diario arrivano nelle mani di un missionario francescano e attirano l'attenzione dell'antropologo Antonio Alessandri. Prende così forma una nuova spedizione, apparentemente diretta a fare luce sulla sorte dell'esploratore. La ricerca, però, si intreccia con una trama più complessa, che coinvolge un prezioso dipinto del Bronzino, un antico idolo e personaggi legati da ambizioni, segreti e vendette. Il fiume non è soltanto lo scenario dell'avventura, ma una presenza che condiziona le scelte dei protagonisti e accompagna il loro confronto con paure e desideri. Attorno al Sepik si sviluppa il dialogo tra il mondo occidentale e una cultura lontana, con le sue credenze, i suoi simboli e le sue tradizioni.

Alla base del libro c'è anche un'esperienza vissuta in prima persona. Nel 2004 Caminati percorse il fiume insieme ad alcuni amici, affrontando un viaggio di oltre duemila chilometri in piroga attraverso la Papua Nuova Guinea. La spedizione, documentata da Ugo Antonelli, attraversò villaggi e luoghi legati a rituali e tradizioni ancestrali, offrendo all'autore storie e suggestioni poi confluite nella narrazione.

La proiezione conclusiva permetterà al pubblico di affiancare al racconto letterario le immagini di quell'esperienza. La collaborazione con Vite in Transito, associazione impegnata nella promozione dell'incontro tra culture e nella valorizzazione delle diverse identità culturali, accompagna così una serata dedicata all'esplorazione di mondi lontani e al rapporto tra viaggio, memoria e scrittura. Scrittore, fotografo freelance e viaggiatore, Caminati ha pubblicato anche Metànoia (2016) e L'Amazzonia interiore (2020), oltre a racconti e reportage di viaggio. Metànoia e Solitudini di ghiaccio hanno ottenuto riconoscimenti al Premio Leggimontagna. È inoltre autore di guide turistiche dedicate all'isola di Capo Verde e ai Caraibi.