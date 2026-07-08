Rimini, all’Arena Francesca da Rimini il tributo a Zucchero di Sergio Casabianca

Domani sera torna SGR Live con “Così Celeste”, concerto gratuito dedicato ai grandi successi del bluesman italiano interpretati dall’artista riminese e Le Gocce

Nuova data per il tributo a Zucchero. SGR Live ha programmato domani sera alle 21.00 all’Arena Francesca da Rimini lo spettacolo con l’artista riminese Sergio Casabianca.

La serata, con ingresso gratuito, ha il titolo Così Celeste e renderà omaggio ad uno dei principali esponenti del blues in Italia.

Ogni canzone sarà reinterpretata con la personalità e la grinta inconfondibili di Sergio Casabianca e Le Gocce, che rendono ogni loro concerto un’esperienza unica e coinvolgente. Un live potente, emozionante, che è diventato un vero classico della band — e al tempo stesso uno spettacolo ogni volta nuovo, capace di regalare al pubblico una serata davvero magica. Sarà un omaggio travolgente e appassionato, con i brani più amati e iconici: da Senza una donna a Dune mosse, da Così celeste a Baila Morena e tanti altri successi che hanno fatto la storia della musica.

La rassegna è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.