Rimini, allarme carburante per i pescherecci: “Scorte finite, avanti solo per pochi giorni”

Una situazione che mette a rischio l’intero comparto, da cui dipendono oltre 200 lavoratori

Scorte di gasolio esaurite e futuro incerto per la flotta peschereccia riminese. A lanciare l’allarme è la Cooperativa lavoratori del mare: atteso oggi un ultimo rifornimento, sufficiente appena per una settimana di attività ridotta.

I pescherecci stanno già operando a turnazione (due giorni su quattro) per garantire un minimo di pescato a ristoranti e mercato, ma i costi continuano a salire: il carburante è passato da 1,2 a 1,3 euro al litro, contro i 64 centesimi pre-conflitto.

A preoccupare è soprattutto l’incertezza sulle forniture: non è chiaro se le navi di gasolio continueranno ad arrivare al porto di Ravenna. Una situazione che mette a rischio l’intero comparto, da cui dipendono oltre 200 lavoratori.

Se non ci saranno sviluppi, già dalla prossima settimana l’intera flotta potrebbe fermarsi.