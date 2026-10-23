Rimini, all’Astoria nasce Astoriateca: oggetti e competenze da condividere

Domenica 25 ottobre il primo incontro del progetto partecipativo con Antonio Beraldi, fondatore di Leila Bologna. In programma biblioteche degli oggetti, scambio di saperi e nuove attività aperte alla cittadinanza

E se un oggetto che non usiamo più diventasse una risorsa per qualcun altro? E se, insieme agli oggetti, mettessimo in circolo anche conoscenze, competenze e idee? Da questa domanda parte Astoriateca, il percorso partecipativo che domenica 25 ottobre, dalle 19:00 alle 21:00, si presenta alla città con un primo appuntamento all’Astoria (Viale Euterpe, Rimini). L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

La serata sarà un’occasione per conoscere le esperienze delle Biblioteche degli Oggetti, imparare da chi già le fa vivere e scoprire insieme come far nascere le attività del percorso. Ospite dell’incontro sarà Antonio Beraldi, fondatore di Leila Bologna, che ci parlerà di condivisione, fiducia e cura a partire da un’esperienza concreta: come mettere in comune oggetti e risorse può generare nuove opportunità e nuove relazioni.

Le Biblioteche degli Oggetti funzionano come le biblioteche di libri, ma al posto dei volumi si prestano oggetti che non si usano tutti i giorni: un trapano, una scala, un gazebo, un proiettore, attrezzi da giardino, giochi da tavolo, strumenti da cucina. Chi si iscrive mette in condivisione oggetti di qualità che usa di rado e in cambio può prendere in prestito quelli degli altri, per il tempo che gli serve, per poi restituirli. Perché, come dice Leila, abbiamo bisogno di utilizzare, non di possedere. Nate in diversi Paesi del mondo e sempre più diffuse anche in Italia, queste esperienze si fondano su un principio semplice (meno acquisti, meno sprechi, più condivisione) e su due pratiche: la fiducia reciproca e la cura di ciò che è di tutti.

Durante l’incontro verranno presentati due strumenti pensati per far circolare risorse e saperi: Mettiamoci in circolo, la bacheca digitale da costruire insieme, dove chiedere, offrire e proporre, e Bi.Co. Wall, lo spazio dedicato allo scambio di competenze.

Dal percorso potranno inoltre nascere nuove attività, come Repair Café, Swap Party, gruppi di lettura e laboratori creativi, oltre a tutte le proposte che cittadine e cittadini vorranno avanzare. Astoriateca è infatti uno spazio che prende forma con ciò che ciascuno può mettere in circolo. La serata si concluderà con un aperitivo.

Il progetto



Il processo partecipativo ASTORIATECA – libri, oggetti, saperi e relazioni è promosso da Il Palloncino Rosso APS con il supporto del Comune di Rimini ed è risultato vincitore del Bando Partecipazione 2026 della Regione Emilia-Romagna. Partner del progetto: Città Visibili APS, Associazione Culturale e Teatrale Alcantara, Collettivo Il Nido, Luke, Leila Bologna APS, Ikigai Romagna APS, Fondazione ENAIP S. Zavatta