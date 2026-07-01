Rimini, allerta meteo arancione per temporali e gialla per mare mosso

Giovedì 2 luglio previste piogge intense e possibili criticità idrogeologiche

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per temporali e “gialla” per stato del mare per l’area che ricomprende anche la zona denominata “B2” che include il Comune di Rimini.

Nella giornata di giovedì 2 luglio sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e persistenti, più probabili sul settore orientale con associate precipitazioni che potranno generare diffusi allagamenti nei centri urbani e localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Pur con valori inferiori a quelli di riferimento non si escludono, per effetto del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove si trova l’allerta meteo regionale completa e dove sono indicati i consigli utili su come comportarsi in caso di temporale e di criticità dello stato del mare: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda inoltre che nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso e si può attivare iscrivendosi al sito web ( https://registrazione.alertsystem.it/rimini ) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store.

Si consiglia di attivare sia la funzione web che di scaricare la App.