Rimini, allo Strega Tour 2026 i finalisti del Premio Strega al Teatro Galli

Sabato 6 giugno la Biblioteca Gambalunga porta in città la “sestina” dell’80ª edizione

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, lo Strega Tour torna a Rimini sabato 6 giugno (alle ore 20,30), ancora una volta sul prestigioso palco del Teatro Galli con i finalisti dell’80ª edizione del Premio Strega. Tra convitati che interrogano il passato, sonnambule che attraversano il presente e sguardi in bilico sul reale, la narrativa contemporanea prende forma nell’incontro tra alcune delle sue voci più rappresentative che saranno presenti per incontrare il pubblico.

Dopo l’annuncio, ieri, della “sestina” del Premio Strega 2026, il più ambito riconoscimento letterario italiano, la Biblioteca civica Gambalunga porta a Rimini i finalisti dell’80ª edizione del Premio Strega. Sei autori, sei libri, sei modi diversi di raccontare il presente:

Michele Mari, I convitati di pietra

Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore

Teresa Ciabatti, Donnaregina

Alcide Pierantozzi, Lo sbilico

Bianca Pitzorno, La sonnambula

Elena Rui, Vedove di Camus



La sestina finalista restituisce il profilo di un’annata letteraria ampia e articolata, definita dalla votazione della giuria del Premio Strega. La graduatoria vede al primo posto Michele Mari, seguito da Matteo Nucci, Bianca Pitzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi ed Elena Rui.

Tra i titoli in gara, I convitati di pietra di Michele Mari ha inoltre ottenuto il Premio Strega Giovani 2026, assegnato da una giuria composta da studentesse e studenti delle scuole secondarie italiane e straniere. Con questa tappa la Biblioteca civica Gambalunga rinnova il proprio impegno nella promozione di incontri tra autori e lettori, portando a Rimini uno degli appuntamenti più attesi del panorama letterario nazionale. A guidare la serata sarà Alessandro Ciacci, scrittore, comico e appassionato lettore, che accompagnerà gli autori in una conversazione capace di mettere in evidenza temi, differenze e affinità tra i libri finalisti. Il suo sguardo da “super lettore”, unito alla consueta ironia, contribuirà a rendere l’incontro un momento accessibile e partecipato, alternando approfondimento e leggerezza. Perché lo Strega Tour è anche questo: un luogo in cui la letteratura torna a essere incontro, domanda, relazione viva.

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso alla sala dalle ore 20.30.

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: [email protected]

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie degli autori al termine della presentazione.