Rimini, ancora 15 posti nelle scuole dell'infanzia comunali

Disponibili posti alla La Vela di Torre Pedrera e alla Coccinella. Le domande saranno accolte in ordine di presentazione

Ci sono ancora posti disponibili nelle scuole dell'infanzia comunali di Rimini per l'anno scolastico 2026-2027. Si tratta di una nuova possibilità per le famiglie che non avevano presentato domanda durante la finestra ordinaria delle iscrizioni e i cui bambini non risultano già iscritti a un'altra scuola dell'infanzia statale o paritaria.

Dopo lo scorrimento delle graduatorie e l'assegnazione dei posti ai bambini in lista d'attesa, sono rimasti complessivamente 15 posti in due strutture comunali. Le richieste verranno accolte in ordine di presentazione. Il Comune conferma sul proprio sito che sono ancora disponibili posti nelle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico in corso.

Nel dettaglio, alla scuola dell'infanzia "La Vela", in viale Lago di Garda 15 a Torre Pedrera, sono disponibili posti per bambini di 3, 4 e 5 anni. La struttura si trova vicino al mare ed è dotata anche di un parco alberato attrezzato e di spazi dedicati alle attività psicomotorie e creative. Alla scuola "Coccinella", in via della Fiera 88, sono invece disponibili posti per bambini di 3 e 4 anni.

L'opportunità riguarda quindi le famiglie che sono rimaste fuori dalle iscrizioni ordinarie e che non hanno già un posto assegnato in un'altra scuola dell'infanzia. Per conoscere le modalità di presentazione della domanda e verificare i posti disponibili nei diversi plessi, il Comune mette a disposizione la sezione dedicata ai servizi educativi e all'iscrizione alle scuole dell'infanzia.