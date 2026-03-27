Rimini, anteprima di “L’isola dei ricordi”: un viaggio visivo nella primavera del 1945

Il film di Fatih Akin racconta l’infanzia durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale

Il Cinema Tiberio di Rimini propone da sabato 28 marzo a mercoledì 1° aprile il film in prima visione L’isola dei ricordi di Fatih Akin con Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Lisa Hagmeister, Kian Köppke e Lars Jessen. Il pluripremiato regista Fatih Akin (“Soul Kitchen”, “La sposa turca”) torna sul grande schermo con un’opera profondamente intima e visivamente potente.

Siamo nella primavera del 1945, sull’isola di Amrum. Mentre il mondo fuori brucia negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, il giovane Nanning cerca di mandare avanti la famiglia sostituendosi al padre al fronte. Tra maree pericolose e battute di caccia notturne, l’isola appare come un rifugio sospeso, un “paradiso fragile” dove però l’ideologia nazista continua a proiettare ombre sinistre. La pellicola nasce da un legame speciale tra Akin e il suo mentore, il grande regista e sceneggiatore Hark Bohm, recentemente scomparso. Il soggetto è basato proprio sui ricordi d’infanzia di Bohm nell’isola di Amrum, nel Mare del Nord. Per Akin, questo progetto ha rappresentato una vera e propria sfida estetica e morale.

Il film è in programma sabato 28 marzo alle ore 19, domenica 29 marzo alle ore 16, lunedì 30 marzo alle ore 21, domenica 29 marzo alle ore 16 e mercoledì 1° aprile alle ore 19. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.