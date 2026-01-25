Rimini, anziana cade nel cortile di casa e rischia l'ipotermia: la salva agente eroe

Il poliziotto ha sentito i flebili lamenti della donna, rimasta a terra per ore dopo la caduta che le ha procurato delle fratture

Un agente della Polizia di Rimini ha salvato al vita a un'anziana ultranovantenne, che era rimasta fuori di casa, sotto la pioggia e al freddo, dopo una rovinosa caduta. I fatti sono avvenuti intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica (24-25 gennaio): l'agente stava tornando a casa, dopo aver prestato servizio, quando scendendo dalla propria vettura ha sentito una voce flebile che chiedeva aiuto. Non era facile individuare la fonte di quel lamento, ma l'uomo è riuscito a rintracciare l'anziana, che era caduta nel retro del cortile della sua abitazione. Il poliziotto ha scavalcato la recinzione e ha subito prestato soccorso all'anziana, coprendola con giacca della divisa e poi con una coperta. La donna era caduta accidentalmente, riportando delle fratture, e non riusciva ad alzarsi. Era lì da diverse ore e rischiava di morire per ipotermia. È stata portata all'ospedale Infermi dal personale del 118, mentre i familiari dell'anziana sono stati avvisati dell'accaduto.