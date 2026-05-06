Rimini, anziana trovata a terra in via Siracusa: ipotesi caduta dal balcone

La donna, 97 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Indagini in corso

Anziana trovata a terra priva di conoscenza davanti al suo condominio vicino al suo negozio. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto questa mattina, mercoledì 6 maggio, in via Siracusa 32 a Rimini. Secondo le prime informazioni la signora, 97 anni, potrebbe essere caduta dal balcone della sua abitazione al secondo piano. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Soccorsa dal personale del 118 con ambulanza e automedica è stata trasportata con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena, atterrato nei pressi di via Melucci. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.