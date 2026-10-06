Rimini, aperte le iscrizioni agli albi di presidenti e scrutatori

Domande entro il 31 ottobre per i presidenti di seggio e fino al 30 novembre per gli scrutatori. Chi è già iscritto non deve ripresentarla

Sono aperte a Rimini le domande per l'iscrizione all'albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente e scrutatore di seggio elettorale. Le scadenze sono diverse: per i presidenti c'è tempo fino al 31 ottobre 2026, mentre per gli scrutatori il termine è fissato al 30 novembre.

Per entrare nell'albo degli scrutatori è necessario essere elettori del Comune di Rimini e aver assolto gli obblighi scolastici. La domanda deve essere presentata all'Ufficio elettorale entro il 30 novembre. Chi è già iscritto non deve ripetere la procedura, perché l'iscrizione resta valida fino a quando non viene chiesta la cancellazione o vengono meno i requisiti. Per i presidenti di seggio è invece richiesto almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Anche in questo caso possono presentare domanda gli elettori iscritti nelle liste del Comune di Rimini, entro il 31 ottobre. Anche per questo albo chi è già iscritto non deve presentare una nuova richiesta.

Le domande devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli e accompagnate dalla copia di un documento d'identità valido. Possono essere inviate all'Ufficio elettorale oppure consegnate direttamente nella sede di via Marzabotto 25. Per gli scrutatori è inoltre possibile l'invio via email all'indirizzo dell'Ufficio elettorale.