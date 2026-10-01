Rimini, aperte le iscrizioni all’albo dei presidenti di seggio

C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda. Tra i requisiti il diploma di scuola superiore e un’età non superiore ai 75 anni

Fino al 31 ottobre 2026 i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rimini possono chiedere di essere inseriti nell'albo delle persone idonee a svolgere l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Per presentare la domanda è necessario possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non aver superato i 75 anni di età. Sono esclusi dall'incarico, tra gli altri, i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze armate in servizio, i dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali, i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale e i candidati alle elezioni.

La domanda, compilata sull'apposito modulo, firmata e accompagnata dalla copia di un documento d'identità valido, può essere inviata in formato PDF all'indirizzo [email protected] oppure consegnata di persona all'Ufficio elettorale, in via Marzabotto 25.

Chi è già iscritto all'albo non deve ripresentare la domanda: l'iscrizione resta valida fino a richiesta di cancellazione, al trasferimento in un altro Comune o alla perdita dei requisiti.

Il modulo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune

