Rimini, apiario delle Befane: 70 partecipanti alle visite guidate, tutte esaurite

Sette appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini per scoprire da vicino la vita delle api, il ruolo degli impollinatori e la produzione del miele

Sette appuntamenti, tutti esauriti, per conoscere da vicino il mondo delle api. Si è concluso l'8 ottobre il calendario 2026 delle visite guidate all'apiario delle Befane Shopping Centre di Rimini, che ha coinvolto complessivamente 70 persone, soprattutto bambini, che hanno potuto conoscere il mondo delle api in compagnia dell'apicoltrice Lara Ossani di Apicoltura Urbana. Curiosità, attenzione e rispetto hanno caratterizzato ogni incontro, come racconta la stessa Lara Ossani. "Ho ricevuto domande di ogni genere: dall'organizzazione della colonia alla distribuzione del miele; dai problemi climatici alle modalità di raccolta del miele", spiega. "È stato molto bello perché in questo modo ho avuto la possibilità di sensibilizzare i partecipanti, ad esempio, sugli insetti impollinatori e sui prodotti artigianali e di qualità. Per qualcuno è stata anche una sfida, per affrontare - anche se ovviamente in tutta sicurezza - l'incontro con le api". Ma come stanno le api delle Befane? "Stanno bene: durante la stagione sono riuscite a raccogliere polline e nettare e a portare avanti le colonie, grazie a regine particolarmente forti. A inizio stagione c'erano stati dei rallentamenti, ma poi sono ripartite alla grande!"