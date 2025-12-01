Rimini approva il nuovo Piano del Verde: più natura, meno asfalto

Rivoluzione green a Rimini: approvato il Piano che punta a biodiversità e resilienza climatica

Il Consiglio comunale ha approvato il Piano del Verde, il documento che guiderà nei prossimi anni la gestione e lo sviluppo delle aree naturali di Rimini. La strategia, articolata in undici punti e affidata ad Anthea, punta a migliorare la qualità della vita attraverso più biodiversità, suoli permeabili e spazi verdi diffusi.

Il Piano distingue tra aree extraurbane e città consolidata, proponendo interventi mirati: dal rafforzamento del reticolo ecologico rurale alla creazione di una rete continua tra i grandi parchi Marecchia e Ausa. Previsti nuovi “giardini della pioggia”, piste ciclabili alberate, orti urbani, parchi fluviali e soluzioni basate sulla natura per affrontare i cambiamenti climatici.

Tra le azioni già avviate spiccano gli interventi di de-sigillazione: rimossi oltre 2.000 mq di superfici impermeabili e messi a dimora 60 alberi e 1.000 arbusti. In arrivo anche un progetto pilota di riqualificazione del parcheggio vicino al parco Don Tonino Bello, con l’eliminazione dell’asfalto e l’uso di pavimentazioni permeabili.

Con l’approvazione definitiva, il Piano del Verde diventa il nuovo riferimento per una Rimini più resiliente e sostenibile.