Rimini: approvate in Consiglio le modifiche al regolamento edilizio e nuovi progetti per viabilità

Approvate le modifiche al Regolamento Igienico Sanitario Edilizio, il permesso per una nuova rotatoria e l’ampliamento di una stazione carburanti

Con 20 voti favorevoli e 9 astenuti il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento Igienico Sanitario Edilizio del Comune di Rimini, strumento complementare alla legislazione nazionale e regionale di riferimento che disciplina i criteri che regolano gli interventi edilizi. Le modifiche proposte sono il frutto di un lavoro operato dagli uffici dell’Amministrazione Comunale con il supporto del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Romagna, in rapporto con i rappresentanti dei vari Ordini e Collegi Professionali e delle reti professioni tecniche e riguardano nello specifico l’integrazione nel documento delle più recenti normative nazionali. In particolare per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, all’ingrosso e le attività produttive manifatturiere che sviluppano tipicamente grandi dimensioni e con postazioni di lavoro puntuali di diversa tipologia, gli uffici sono intervenuti con una revisione della disciplina e dei parametri igienico sanitari, per il miglioramento ad esempio del rapporto tra lo spazio e l’illuminazione degli ambienti oltre che sulla classificazione delle postazioni di lavoro.

Via libera dal Consiglio Comunale (19 favorevoli e 8 astenuti) anche al permesso di costruire convenzionato presentato dalla Società Romagna Camping per la realizzazione di una rotatoria e opere accessorie funzionali all’accessibilità della struttura e al progetto di ampliamento della stazione carburanti “Gep” in via tolemaide (20 favorevoli e 10 astenuti).

Approvata con 22 voti favorevoli e 6 contrari anche l’adesione del comune di Rimini al manifesto della comunicazione non ostile per la pubblica amministrazione”, presentato dalla consigliera Serena Soldati.