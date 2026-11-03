Rimini, apre a Santa Giustina il nuovo Nodo territoriale di salute

Mercoledì 4 novembre alle 18 l'inaugurazione del NoTeS Nord Monte, il sesto presidio cittadino. Altri due saranno attivati entro metà novembre, a Colonnella e Lagomaggio

Dopo l'apertura, la scorsa settimana, del NoTeS Nord Mare a Viserba, la rete dei Nodi Territoriali di Salute del Comune di Rimini cresce ancora. Domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 18 sarà inaugurato il NoTeS Nord Monte, in via Montiano 14 a Santa Giustina, negli spazi del centro civico.

Si tratta del sesto Nodo attivato in città e del secondo dei quattro nuovi presidi previsti in questa fase di ampliamento che si concluderà entro la metà di novembre. L'inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza e sarà l'occasione per presentare le attività del nuovo Nodo, incontrare i residenti e avviare il lavoro di rete con le associazioni e le realtà del quartiere. All'incontro parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni, dei servizi territoriali e delle realtà locali coinvolte nel progetto.

I Nodi Territoriali di Salute sono presidi di prossimità che collegano servizi sociali, servizi sanitari, persone e comunità. Nati dalla collaborazione tra Comune di Rimini, Azienda USL della Romagna e Università di Bologna, con il coinvolgimento del Terzo Settore, sono punti di riferimento vicini ai luoghi di vita dei cittadini, dove trovare ascolto, orientamento e risposte coordinate.

Nei Nodi lavorano in modo integrato assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, psicologi di comunità, operatori della salute pubblica, operatori di quartiere e operatori socio-sanitari. La loro attività si sviluppa attorno a quattro funzioni principali: l'ascolto e l'orientamento delle persone verso i servizi e le opportunità del territorio; la presa in carico integrata dei bisogni complessi, grazie alla collaborazione tra professionisti sociali e sanitari; le attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla cittadinanza; la promozione della partecipazione comunitaria e delle reti di vicinato, attraverso percorsi di coinvolgimento e coprogettazione.

L'apertura del NoTeS Nord Monte è stata preceduta da interventi di manutenzione e adeguamento funzionale degli spazi, che hanno migliorato accessibilità e qualità degli ambienti e restituito alla comunità un immobile pubblico dedicato alla salute, alla partecipazione e alla coesione sociale. Il nuovo presidio si aggiunge ai quattro Nodi operativi dal giugno 2025 – Centro Storico (via Gambalunga 106), Sud Mare (viale Locatelli 11), Marecchiese (via Perticara 11) e Sud Monte (via Bidente 1/P) – e al NoTeS Nord Mare di Viserba (via Mazzini 22), inaugurato il 28 ottobre.

I prossimi appuntamenti vedranno l’inaugurazione del NoTeS Colonnella, via Giuliano da Rimini 8/A martedì 10 novembre, ore 18.30 e del NoTeS Lagomaggio, via Pintor 7/B martedì 17 novembre, ore 18.

Con l'estensione della rete, il Comune di Rimini conferma il proprio impegno per un welfare di prossimità che integra servizi, comunità e partecipazione, rafforzando la capacità dei quartieri di rispondere ai bisogni delle persone e di generare salute e benessere per tutti.