Rimini apre il 2026 con una settimana di cultura, teatro, spettacolo e.. gelato

Dal 16 al 20 gennaio Rimini Fiera ospita il salone internazionale di gelateria e pasticceria, mentre il Teatro Galli propone concerti e Shakespeare

Rimini apre la stagione fieristica con una settimana densa di appuntamenti che danno il via ai grandi eventi espositivi con un articolato programma culturale e di spettacolo. Teatro, musica, cinema, libri, gastronomia e proposte formative accompagnano cittadini e visitatori in un percorso che intreccia lavoro, tempo libero e scoperta, restituendo l’immagine di una città dinamica, capace di offrire esperienze diversificate e complementari.

Mercoledì 14 gennaio il teatro Galli ospita una serata speciale in occasione del 25° anniversario dell'Opera Sant’Antonio, un’associazione dedicata all’assistenza dei poveri, che celebra i suoi successi con un evento condotto da Francesca Fialdini e culmina con uno spettacolo musicale di Elio. La proposta artistica, intitolata Quando un musicista ride, rende omaggio ai grandi artisti italiani come Gaber, Jannacci, Fo e Cochi e Renato, attraverso un repertorio che mescola comicità e musica, accompagnato da un ensemble di musicisti qualificati e curato nei dettagli scenici e musicali.

Dal 16 al 18 gennaio, il teatro Galli accoglie la rappresentazione di Riccardo III, diretto da Antonio Latella e interpretato da Vinicio Marchioni, in cui il protagonista si presenta come un personaggio affascinante e ingannevole, lontano dagli stereotipi tradizionali, con un’attenzione particolare alla potenza delle parole come strumenti di seduzione e distruzione. Lo spettacolo si svolge in vari turni nel weekend, offrendo un’interpretazione moderna e intensa di un classico shakespeariano.

La rassegna Libri da queste parti della Biblioteca Gambalunga continua anche nel nuovo anno con presentazioni dedicate al territorio e alla sua storia. Questa settimana si terranno: martedì 13 gennaio la presentazione di "Guido Cagnacci. La prima vita nella Romagna e nell'Emilia del Seicento" di Massimo Pulini e Gilberto Urbinati. Venerdì 16 gennaio, quella di "La vóita dròinta" di Lorenzo Scarponi, in dialogo con Fabio Bruschi, Gianfranco Miro Gori ed Ennio Grassi, in collaborazione con "Lingue di confine".





Evento centrale della settimana, dal 16 al 20 gennaio Rimini Fiera ospita Sigep World, il principale salone internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione e caffè. Un evento di riferimento per i professionisti del settore, con novità di prodotto, tecnologie all’avanguardia, competizioni e momenti di formazione, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

Il 20 gennaio al teatro Galli si tiene la messa in scena di A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato, un’opera teatrale che combina elementi di Pirandello, distopia e commedia di teatro nel teatro. Protagonisti un cast di attori di rilievo e un testo di successo a Londra e Roma, che promette di divertire e sorprendere il pubblico con un meccanismo narrativo ingegnoso e imprevedibile.



Alla Cineteca comunale prosegue Curatori per un giorno, un evento dedicato agli under 30 che scelgono e presentano un film da loro particolarmente amato: venerdì 16 gennaio sarà proiettato "Il complottista" di Valerio Ferrara (2024), presentato da Ailen Pasos alla presenza del regista.



Sabato 17 gennaio si conclude la rassegna Cuarón in controcampo, con proiezioni gratuite al Cinemino e alla Cineteca Comunale. La giornata prevede alle 14:00 la visione di "8½" di Fellini e alle 21:00 "Uno per tutte" di Alfonso Cuarón, offrendo un confronto tra due grandi registi di generazioni diverse, attraverso un percorso che unisce memoria, realtà e poesia.



Fino al 17 gennaio all’ex Cinema Astoria, si svolge un ricco programma di eventi che includono incontri dedicati all’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. La settimana propone vari appuntamenti, tra cui laboratori teatrali per bambini e adulti, corsi di Pizzica Salentina, presentazioni di libri, atelier di scrittura e teatro, attività di gioco e laboratori di calligrafia con merenda.



Per gli amanti dello sport sulla spiaggia c’è il 2º Winter challenger – “snow beast”: la sfida che richiede il massimo impegno con focus su Core training, glutei ed equilibrio. A cura del Team Elen Souza, personal trainer, punto di riferimento per il functional training sulla spiaggia al bagno Tiki 26.



Il percorso Educare Verbo Plurale, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 4 ai 10 anni, torna con quattro incontri mensili nel 2026, in presenza presso le scuole locali. Il primo appuntamento si terrà il 19 gennaio all’’I.C. “Fermi” e affronterà il tema del dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili, con interventi di professionisti. L’iniziativa prevede spazio per domande al termine di ogni incontro.





Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA



mercoledì 14 gennaio 2026

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

"Quando un musicista ride": Elio in scena per il 25° Anniversario dell'Opera Sant’Antonio

Il Teatro Amintore Galli di Rimini ospita un evento speciale per celebrare il 25° anniversario dell'Opera Sant’Antonio per i poveri ODV. La serata nasce per rendere omaggio a un quarto di secolo di attività caritativa nel tessuto sociale riminese, che oggi si traduce in servizi essenziali come la mensa serale, il centro di ascolto, l'assistenza farmaceutica e la distribuzione quotidiana di pasti e pacchi alimentari alle famiglie bisognose.

L'evento è aperto dalla conduttrice RAI Francesca Fialdini, che guiderà il pubblico attraverso il racconto della storia dell'associazione, intervistando il presidente fra Giordano Ferri.

La celebrazione prosegue con lo spettacolo musicale "Quando un musicista ride", interpretato da Elio. Questa produzione, curata da Agidi e International Music and Arts, si propone di esplorare il repertorio "seriamente comico" della musica italiana, rendendo omaggio ad artisti come Gaber, Jannacci, Fo e Cochi e Renato.

Sul palco, Elio è accompagnato da un ensemble di musicisti composto da Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Matteo Zecchi al sassofono e Giulio Tullio al trombone.

La direzione artistica e la drammaturgia sono affidate a Giorgio Gallione, con gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri. L'allestimento scenico vede il contributo di Lorenza Gioberti per le scenografie, Elisabetta Menziani per i costumi e Andrea Violato per il disegno luci.

Orario: Apertura teatro ore 20. Inizio spettacolo ore 21 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Teatro Amintore Galli: Riccardo III

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turni A-B-C

“Il male è. Non è una forma, non è uno zoppo. Non è un gobbo. Il male è vita. Il male è natura. Il male è divinità. Il nostro intento è quello di provare ad andare oltre l'esteriorità del male cercando di percepirne l’incanto.”

Così Antonio Latella introduce il suo Riccardo III, nuovo lavoro in cui torna a dirigere Vinicio Marchioni. Lontano dal cliché del gobbo assetato di potere, Riccardo è un essere ‘opulento e ingannatore’, capace di incantare con le parole. È la parola, infatti, il vero strumento con cui il protagonista soggioga e distrugge.

Orario: venerdì 16 gennaio, ore 21 TURNO A; sabato 17 gennaio, ore 21 - TURNO B; domenica 18 gennaio, ore 16 - TURNO C

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

16-20 gennaio 2026

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Sigep World

47° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè

Sigep è l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e non solo. E' l'evento di riferimento e di ispirazione per l'intera community del Foodservice, attirando professionisti internazionali nei settori Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza.

Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore, offrendo ai visitatori approfondimenti esclusivi sulle tendenze di domani e sui gusti inesplorati.

Nelle Arene tematiche, infine, si riaccendono i riflettori su competizioni internazionali, dimostrazioni, talk show, workshop e incontri di formazione.

Disponibili voli diretti da Monaco di Baviera e dalla Spagna per Rimini, disponibili dal 15 al 21 gennaio 2026.

Orario: dalle ore 10 alle ore 18 Ingresso a pagamento - riservato esclusivamente agli operatori professionali. Info: 0541 744555 (Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) www.sigep.it

martedì 20 gennaio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turno D

Con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro nel teatro, a metà fra Pirandello, i grandi autori distopici e Rumori fuori scena, A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. L’adattamento italiano, firmato da Giancarlo Nicoletti, ha debuttato a Roma a marzo 2025, con un cast di attori molto affiatati capitanati da Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 17 gennaio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

Lunedì 12 gennaio, dalle 18:30 alle 20:30, si tengono due eventi gratuiti: il “Knot A Crochet Club” e un incontro di roller dance. Martedì 13 gennaio, tra le 17:00 e le 19:00, laboratorio teatrale per bambini (9-13 anni); dalle 19:00 alle 21:00, teatro per adulti; e dalle 21:10 alle 23:10, percorso teatrale immaginativo. Mercoledì 14 gennaio alle 20:30, corso di Pizzica Salentina. Giovedì 15 gennaio, alle 17:30, presentazione del libro “Belmurrì”; e dalle 20:00 alle 22:00, atelier di scrittura e teatro. Sabato 17 gennaio, tra le 16:00 e le 17:30, attività di gioco per bambini; dalle 16:00 alle 18:30, laboratorio di calligrafia con merenda.

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?

lunedì 12 gennaio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Bobò

Una proiezione speciale, alla presenza del regista Pippo Delbono, accompagnato dal musicista e attore argentino Pepe Robledo, per un incontro con il pubblico al termine del film. Bobò è un film intimo e potente, dedicato a una presenza fragile e luminosa che ha attraversato il teatro e il cinema di Pippo Delbono. Un’opera che parla di tempo, di corpi e di umanità, dove lo sguardo si fa ascolto e il cinema diventa incontro.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor





13, 16 gennaio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano le presentazioni di Libri da queste parti, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il territorio e la sua storia. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 13 gennaio 2026, sala della Cineteca, ore 17

Massimo Pulini, Gilberto Urbinati

Guido Cagnacci. La prima vita nella Romagna e nell'Emilia del Seicento, NFC, 2025

>venerdì 16 gennaio 2026, sala della Cineteca, ore 17.30

Lorenzo Scarponi

La vóita dròinta, Pazzini, 2025

in dialogo con Fabio Bruschi, Gianfranco Miro Gori e Ennio Grassi

evento in collaborazione con “Lingue di confine”

Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it

venerdì 16 gennaio 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Curatori per un giorno

Wim Wenders, Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher a cui si affiancano firme come Vĕra Chytilová, Lindsay Anderson, Nicolas Winding Refn, Ti West e Carolina Cavalli. Sono solo alcuni dei registi che attraversano il cartellone di “Curatori per un giorno”, il progetto lanciato dalla Cineteca comunale e rivolto agli under 30 chiamati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti.

Tra le sessanta proposte arrivate alla chiusura della ‘call’, tutte ricche di originalità, qualità e ricerca, la Cineteca ne ha selezionate dieci, valutando quelle ritenute più interessanti e in qualche modo sorprendenti, dando spazio anche a perle conosciute solo dai veri cinefili.

Due gli appuntamenti ogni mese, da ottobre a febbraio, in Cineteca dove il ‘curatore del giorno’ avrà modo di presentare la pellicola al pubblico in sala, spiegando le ragioni che hanno spinto a scegliere proprio quel film tra i tanti.

Si continua con un’alternanza tra passato e contemporaneo a gennaio con Il complottista di Valerio Ferrara (2024) proposto il 16 gennaio da Ailen Pasos.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

venerdì 16 gennaio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Io vergine, tu pesci?

Spettacolo teatrale di e con Giuseppe Sorgi tratto dall’omonimo libro edito da Salani.

Un particolare connubio fra mitologia, astrologia e teatro comico.

In scena dodici segni come dodici tipi umani o dodici maschere.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/iovergine/



sabato 17 gennaio 2026

Cinemino e Cineteca Comunale - Rimini centro storico

Cuarón in controcampo

Dopo l’assegnazione del Premio Fellini ad Alfonso Cuarón, uno tra i più apprezzati cineasti contemporanei, continua fino al 17 gennaio la speciale rassegna tra la sala del Cinemino al Palazzo del Fulgor e la Sala della Cineteca, con appuntamenti ad ingresso gratuito.

Ultimo appuntamento sabato 17 gennaio:

ore 14:00 - Cinemino di Palazzo del Fulgor, 8½ di Federico Fellini (Italia/Francia 1963, 139’)

ore 21:00 – Cineteca, Uno per tutte di Alfonso Cuarón (Messico 1991, 94’)

Federico Fellini e Alfonso Cuarón: due generazioni, due sguardi sul cinema e sulla realtà, due mondi poetici che si intrecciano, per la prima volta, a Rimini. Una sorta di slalom parallelo per far emergere, attraverso la presenza fantasmatica di Fellini, lo sguardo di Cuarón sulla memoria, la città, il corpo, la famiglia, l’apocalisse, il desiderio. Un omaggio al regista premiato e al suo cinema, capace di tenere insieme spettacolo e profondità emotiva, invenzione formale e attenzione al reale.

Orario: Al cinemino alle ore 14; In Cineteca alle ore 21. Ingresso libero fino esaurimento posti

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/

sabato 17 gennaio 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Tekken Drama

Spettacolo teatrale di Castoro Teatro

Un’indagine intima intorno al tema delle relazioni. La protagonista è Eveline, una ragazza di trent’anni, che ci trascina nei meandri della sua psiche. Ci fa dialogare con i mostri (interiori) che la tormentano. Lo fa partendo da un pretesto banale: la fine di una relazione amorosa.

Questo lavoro nasce dall’urgenza di sondare il terreno intorno ai processi di liberazione dalla violenza e dal potere nei legami affettivi. La ricerca ruota intorno alla tensione perpetua che sta alla base dei sentimenti umani. Il punto di vista è scomodo; non presume l’esistenza di un linguaggio universale.

Tekken perché è una lotta, fatta di pugni e pugnalate allo stomaco dentro scenari competitivi e malsani. Perché è uno spettacolo pop in una cornice anni ‘90 ai giorni nostri.

Drama perché luogo di tragedia e satira e perché si accosta alla riappropriazione della nomea di cui molte soggettività sono additate: drammatiche piagnucolone e queen.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 [email protected]

17, 18 gennaio 2026

La Casa del Teatro e della Danza, via Popilia, 110 – Viserba Monte (Rimini)

Movimento centrale danza e teatro

Ripartono a Rimini i seminari della Scuola di Formazione MH, un percorso di studio e ricerca sul movimento danzato nato nel 2005.

Il metodo, ideato da Gillian Hobart, utilizza il linguaggio del corpo come strumento di conoscenza e relazione, offrendo un’alternativa alla comunicazione verbale per favorire l'espressione profonda di sé.

La formazione si rivolge a chi opera nel sociale, nell’educazione e nella cura della persona — come insegnanti, medici e operatori — ma è aperta a chiunque voglia approfondire la consapevolezza corporea.

È possibile iscriversi all'intero percorso o partecipare ai singoli seminari tematici.

Gli incontri sono guidati dal Team di Movimento Centrale (Annachiara Cipriani, Chiara Fabbri, Manuela Graziani, Monica Tomasetti), con la direzione artistica di Claudio Gasparotto, presso la Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte.

Seminario della settimana:

17–18 Gennaio: Metodologia III / Pedagogia MH

Tutti gli incontri si tengono il sabato e la domenica, dalle 9.30 alle 17.30.

Info: Tel. 0541 726107 – Cell. 347 578454 [email protected]

sabato 17 gennaio 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Voci, canti e filastrocche - sabato 17 gennaio ore 10

Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

domenica 18 gennaio 2026

Rimini, spiaggia bagno Tiki 26

Winter Challenge

Una sfida invernale di allenamento funzionale Total Body pensata per chi non teme il clima e crede che la spiaggia sia l'ambiente perfetto per allenarsi tutto l’anno. Un functional training, pensato per chiunque voglia mettersi in gioco, superare i propri limiti e condividere un'esperienza unica di sport e divertimento.

Il programma combina in modo dinamico blocchi di allenamento funzionale, esercizi mirati alla mobilità e all'attivazione muscolare, culminando in stimolanti circuiti di forza e metabolici.

Il winter challenge si articola in appuntamenti distinti, ognuno con un focus specifico per stimolare corpo e mente durante la stagione fredda:

2º winter challenger – “snow beast” – 18 gennaio: la sfida richiede il massimo impegno con focus su Core training, glutei e equilibrio.

A cura del Team Elen Souza, personal trainer, punto di riferimento per il functional training sulla spiaggia riminese.

Ore 9:30 Info: 348 0981594 [email protected]

lunedì 19 gennaio 2026

I.C. “Fermi”, via Egisto Morri, 4 - Rimini

Educare Verbo Plurale

Torna il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni.

Il programma 2026 propone quattro serate, ognuna pensata per approfondire un aspetto fondamentale delle relazioni familiari ed educative. Gli incontri si terranno in presenza presso le scuole del territorio. Il primo appuntamento dell’anno è:

>Lunedì 19 gennaio: “Parole come ponti. Restare in dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili”. Intervento a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, e Desirèe Monciardini, counselor familiare.

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto alla cittadinanza. Al termine di ciascun appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.

Ore 20.45 Ingresso gratuito Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/







Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it