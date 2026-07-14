Rimini, apre il nuovo parcheggio di piazza Marvelli: 300 posti e videosorveglianza h24

Casse automatiche e sicurezza. Al via giovedì 16 luglio

Aprirà al pubblico giovedì 16 luglio alle 18 il nuovo parcheggio pubblico di piazza Marvelli, lo spazio per la sosta che metterà a disposizione oltre trecento posti auto nella zona centrale della marina riminese. Un’opera attesa che dunque completa la prima fase di un progetto che vivrà un secondo tempo con la realizzazione dal prossimo anno della nuova piazza sopraelevata affacciata sul Parco del Mare.

Il parcheggio si sviluppa su due livelli interrati, con ingresso dal lato nord e uscita lato sud, dalla quale si può accedere alla nuova rotatoria recentemente realizzata.

Il nuovo parcheggio interrato

Il parcheggio sarà operativo 24 ore su 24 e l'accesso sarà regolato da una tecnologia di lettura ottica della targa per il riconoscimento diretto del veicolo. Sarà comunque previsto il ritiro del biglietto di sosta, a garanzia dell’utente nel caso di malfunzionamento da parte dell’impianto di controllo.

Il pagamento della sosta si potrà effettuare alle tre casse presenti al piano terra e dovrà essere effettuato prima di ritirare il veicolo: da quel momento l’utente disporrà di un tempo di cortesia di quindici minuti per lasciare il parcheggio. Per i primi mesi di attività, personale incaricato sarà presente nella control room per essere di supporto agli utenti o accertare tempestivamente eventuali imprevisti legati alla fase di avvio della nuova infrastruttura.

I due piani interrati, collegati al piano terra da scale ed ascensori, sono videosorvegliati, così come le aree interne e pubbliche al piano terra: una rete di 44 telecamere per garantire una copertura completa dell'infrastruttura.

Le tariffe

Per la stagione estiva – fino al 30 settembre 2026 – è stata stabilita una tariffa oraria pari a 2,50 euro. Per una sosta di 4 ore, la tariffa forfettaria è di 8 euro, 15 euro invece per una sosta di 8 ore, 30 euro per lasciare l’auto per l’intera giornata (24h). Dal 1° ottobre la sosta oraria sarà di 1,50 euro all’ora, con tariffa forfettaria di 9 euro per una sosta di 8 ore e di 18 euro per l’intera giornata.