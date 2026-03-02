Rimini, area ex Forlani: aggiudicato in via definitiva l’intervento di demolizione degli immobili

Dopo Pasqua previsto l’avvio dei lavori

È stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta 3r Costruzioni srl l’intervento di demolizione degli edifici presenti nell’area ex Forlani, il complesso artigianale dismesso acquisito all’Amministrazione Comunale. L’aggiudicazione è stata disposta dopo le verifiche dei requisiti di legge richiesti e auto dichiarati in sede di gara, che aveva visto pervenire 73 offerte; ora si procederà alla stipula del contratto per poi avviare i lavori. Le opere di demolizione, per un investimento di circa 500mila euro, partiranno indicativamente subito dopo le festività pasquali.

La rimozione dei manufatti è il primo passo per la riqualificazione complessiva di un’area che si colloca a ridosso del centro storico e che in un secondo momento sarà trasformata e valorizzata, con servizi – a partire da un parcheggio da circa centocinquanta posti auto – verde, alberature, percorsi ciclabili e pedonali in connessione con il parco Marecchia. Oltre al parcheggio ad uso pubblico sono previste aree attrezzate per il gioco, lo sport e l’aggregazione.