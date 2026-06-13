Rimini, arrestato 56enne: in casa droga e pistola con matricola abrasa

Sequestrati hashish, marijuana e un’arma clandestina con munizioni

Un uomo (classe 1970) è stato arrestato, nella serata di giovedì scorso - 11 giugno, dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini, al termine di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di quasi 39 grammi tra hashish e marijuana, di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e di 18 proiettili. L'operazione è scattata sulla base di informazioni confidenziali che indicavano la possibile presenza di un'arma nell'abitazione del sospettato.

L’operazione si svolge giovedì sera quando gli agenti si presentano all'indirizzo con l'obiettivo specifico di ricercare l'arma segnalata. Una volta identificato, il 56 enne residente a Rimini, consegna subito spontaneamente una piccola quantità di marijuana, dichiarando di non avere altro da nascondere. Gli agenti in borghese decidono però di procedere a una perquisizione estesa (ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che autorizza la ricerca di armi anche in assenza di consenso.

Nell'abitazione vengono trovati hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 39 grammi, insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi - elementi che orientano le valutazioni investigative verso l'ipotesi dello spaccio. La perquisizione viene poi estesa al garage annesso all'immobile: all'interno di un carrello porta attrezzi, nascosta tra gli utensili, viene rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 7,65, con matricola abrasa, caricatore inserito con 7 proiettili e altri 11 colpi dello stesso calibro conservati separatamente. La pistola, priva di elementi identificativi, viene sequestrata come ‘arma clandestina’.

Al termine delle operazioni, il sospettato viene arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine (art. 23 legge 110/75) e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 dpr 309/90). Viene inoltre deferito in stato di libertà per ricettazione (art. 648 c.p.), in relazione all'illecita provenienza dell'arma. Conclusa l'attività investigativa, l'uomo viene condotto alla casa circondariale di Rimini, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.